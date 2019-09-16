Дадут отпор России: Зеленский договорился со Словакией по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Словакия приложат усилия для бесперебойных поставок газа в Европу.

Об этом глава государства сказал на брифинге в понедельник в Киеве после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает "Интерфакс - Украина".

"Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа, и мы приложим все усилия для бесперебойных поставок газа на европейский рынок", – сказал Зеленский.

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