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Биткоин взломали: хакерам достались миллионы долларов

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В результате взлома биткоин-кошелька Electrum клиенты лишились миллионов долларов.

Самая крупная кража оценивается в $140 тыс. Об этом сообщает издание Сryptor. Под видом обновления хакеры устанавливают вредоносную программу. Сам кошелек не имеет встроенного механизма обновления, новые версии можно установить только вручную с официального сайта.

Точный размер потерь еще предстоит выяснить, The Next Web утверждает, что речь может идти об убытках на миллионы долларов. Хакеры не только воруют криптовалюту, но и используют кошельки старых версий для подключения к официальным серверам, усиливая DoS-атаку. Чтобы этого избежать, разработчики закрыли для них такую возможность, поэтому пользователям надо самостоятельно обновить ПО до новых версий на сайте.

Биткоин взломали: хакерам достались миллионы долларов

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Сейчас разработчики Electrum проводят контратаку, "банят" при поддержке служб Google поддельные домены хакеров, принудительно отключают любые подключения старых версий кошельков.

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
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криптовалютабиткоинкурс валют
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