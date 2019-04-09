Биткоин взломали: хакерам достались миллионы долларов

В результате взлома биткоин-кошелька Electrum клиенты лишились миллионов долларов.

Самая крупная кража оценивается в $140 тыс. Об этом сообщает издание Сryptor. Под видом обновления хакеры устанавливают вредоносную программу. Сам кошелек не имеет встроенного механизма обновления, новые версии можно установить только вручную с официального сайта.

Точный размер потерь еще предстоит выяснить, The Next Web утверждает, что речь может идти об убытках на миллионы долларов. Хакеры не только воруют криптовалюту, но и используют кошельки старых версий для подключения к официальным серверам, усиливая DoS-атаку. Чтобы этого избежать, разработчики закрыли для них такую возможность, поэтому пользователям надо самостоятельно обновить ПО до новых версий на сайте.

Сейчас разработчики Electrum проводят контратаку, "банят" при поддержке служб Google поддельные домены хакеров, принудительно отключают любые подключения старых версий кошельков.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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