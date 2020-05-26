Apple открыла компанию в Украине – СМИ

Компания Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине – ООО "ЭПЛЛ УКРАИНА".

Информация об этом появилась в государственном реестре юридических лиц, сообщила "Лига.Тех". Датой регистрации компании указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса – IQ Business Center (в Киеве), директор компании – Роман Гуменюк.

Apple зарегистрировала в Украине юрлицо

Единственный основатель и бенефициар компании – ирландское юрлицо Apple. Руководитель фирмы Гуменюк подтвердил, что возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине.

"Также Гуменюк сказал, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин: "Из-за ограничений на перелеты и передвижение иностранного менджмента пока сложно что-то планировать", – говорится в публикации.

Apple зарегистрировала в Украине юрлицо liga.net

Apple зарегистрировала в Украине юрлицо liga.net

Сайт AIN, который обратил внимание на запись в реестре, со ссылкой на свои источники сообщил, что объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом. Однако официально компания пока не подтвердила свои планы работать на украинском рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, запустила официальные продажи в Украине. Это значит, что украинцы смогут покупать товары известного бренда, не переплачивая посредникам, которые возят их из-за границы.

Сервис по доставке еды UberEats идет из Украины вовсе не из-за коронакризиса. Настоящая причина – в позднем выходе на рынок, "измене" топ-менеджера и провале переговоров с McDonald's.

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