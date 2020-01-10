Съест прибыль: украинские айтишники взбунтовались против нового налога

Идея Кабмина и депутатов ВР поменять систему налогов для IT-сферы вызвала шквал критики от сотрудников индустрии. Они опасаются, что новый налог съест львиную долю их прибыли.

По прикидкам Минцифры и комитета ВР по цифровой трансформации, новый универсальный налог для IT-компаний будет выгоден и бизнесу, и государству, а еще избавит сотрудников от необходимости оформляться в качестве ФЛП. Но сами айтишники посчитали, что в некоторых случаях платить налогов им придется в три раза больше, пише "Лига.Тех".

Реформа предполагает налог в виде 4% от оборота в 2020 году и ежегодное увеличение этого налога до 7% к 2024 году. Помимо этого, компании будут обязаны платить ЕСВ с двух минимальных зарплат и военный сбор в размере 1,5%. Остальные налоги будут упразднены.

"Айтишники сравнили предложенную Минцифры систему налогообложения с действующей – когда компания нанимает ФОПы. Вышло, что единый налог в размере 5%, который сейчас платят ФОПы, в целом для компании и работодателя может оказаться более выгодным, чем те же 4% универсального налога. А разница в том, что в первом случае процент начисляется только на зарплатный фонд, а во втором – на весь оборот. В абсолютных цифрах налогов придется платить больше. ЕСВ тоже удваивается, что еще больше увеличивает платежи в бюджет", – говорится в публикации.

Один из IT-специалистов Юрий Табачник в комментариях на странице замминистра цифровой политики Александра Борнякова рассчитал, сколько им придется платить по новой системе.

"Было: компания из десяти ФЛП, ежемесячный доход каждого из них составлял 25,000 грн. Из них он платил 5% ЕН + 1039,06 ЕСВ. Итого 10 человек выплачивали 10 * ((25,000*5%) + 1039.06) = 22890.6 грн налогов и сборов ежемесячно. Стало: юридическое лицо с доходом те же 250,000 грн/мес. Теперь налоги и сборы составляют 250,000*4% + 10*(2*1039.06) = 10,000 + 20781.2 = 30781.24 грн налогов и сборов ежемесячно. И это без военного сбора! Вы утверждаете, что "мы не поднимаем налоги". Где ошибка в моих расчётах?", – написал Табачник.

Даже допустив, що на фонд оплаты труда компания тратит 70% прибыли, у Табачника новое налогообложение все равно оказалось больше.

Расчеты новых налогов

Расчеты новых налогов

В материале сказано, что большинство айтишников утверждают: что новый налог съест значимую часть их заработка. "Сервисные IT-компании работают с маржинальностью 8-12% оборота, а предложенные 4-7% с оборота – это половина прибыли”, –цитирует издание мнение совладельца компании Intellias Виталия Седлера.

Однако маржа у IT-компаний может быть разной. "И налог в 7% может съесть прибыль не у всех", – сделали вывод авторы.

Новый налог для IT

Как сообщал OBOZREVATEL,Минцифра вместе с парламентским комитетом по цифровой трансформации презентовали налоговую реформу для IT-компаний. Фактически для них хотят ввести пятую группу единого налога.

"Слуга народа" собирается объединить три налога: налог на доходы физических лиц, единый соцвзнос (ЕСВ) и военный сбор.

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