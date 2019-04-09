AIM-2019: Украину представляет Ассоциация участников рынков капитала

В Дубай начал работу ежегодный инвестиционный форум Annual Investment Meeting (AIM). Украина представлена на АIM-2019 Ассоциацией участников рынков капитала (UCMA/Ukrainian Capital Market Association).

Форум Annual Investment Meeting по праву считается одной из лидирующих мировых площадок для иностранных инвесторов, в том числе благодаря расширению возможностей инвестирования в различные секторы и направления по всему миру.

По мнению президента Ассоциации участников рынков капитала Романа Насирова, для Украины важно эффективно и последовательно работать с потенциальными инвесторами, и участие в форуме Annual Investment Meeting предоставляет широкие возможности для продуктивных коммуникаций.

На AIM-2019 делегацию Ассоциации участников рынков капитала (UCMA. Ukrainian Capital Market Association) возглавляет Андрей Бузаров, советник президента Ассоциации Романа Насирова.

Так, по словам Андрея Бузарова, в рамках мероприятий форума были проведены переговоры с представителями бизнес-кругов стран Персидского залива, представителями государственных и частных организаций ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, и других стран.

"Главная задача на сегодняшний день – это обмен информацией. Первое, чего не хватает бизнесменам из стран Персидского залива – это просто элементарно информации о нас. Второй аспект – это определение секторов экономики, которые могут быть интересны и бизнесменам Украины и бизнесменам Персидского залива", - сообщил Бузаров.

Он также уточнил, что интерес инвесторов традиционно касается сферы сельского хозяйства, туризма, недвижимости, фондового рынка, информационных технологий.

Ежегодный инвестиционный форум Annual Investment Meeting (AIM) - 2019, который проходит в Дубай, продлится с 8 по 10 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, сооснователь телеканала 1+1, а также совладелец сети кинотеатров Cinema City и отеля Hilton Борис Фуксман приостановил инвестиционные проекты в строительстве на территории Украины.

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