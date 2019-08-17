Афера "Народного фронта" в Ощадбанке: МВФ и ЕБРР сделали заявление

ЕБРР, МВФ поддержали решение Нацбанка уволить пять членов Наблюдательного совета "Ощадбанка". Главная причина – назначение экс-члена "Фронта змин" (партия переименована в "Народный фронт") и друга Арсения Яценюка Андрея Пышного на должность председателя правления без конкурса.

Как передает Финбаланс, старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов заявил, что "в связи с ситуацией вокруг назначения членов наблюдательных советов госбанков Украины, ЕБРР безоговорочно поддерживает действия регулятора, которые закреплены законодательно".

Андрей Пышный

ЕБРР подчеркивает, что в соответствии с законодательством Украины, Нацбанк должен проводить тщательную оценку при утверждении состава наблюдательных советов госбанков, которая включает профессиональное суждение, есть кандидатуры в наблюдательные советы квалифицированными и соответствуют всем законодательным требованиям (в том числе в контексте независимости и отсутствия конфликта интересов).

В заявлении говорится:

"Международные партнеры Украины: МВФ, Всемирный банк и ЕБРР решительно поддерживают реформу управления государственными банками, что является важным шагом в улучшении работы банковской системы Украины и ее экономики в целом. Ключом к этой реформе является введение двух третей независимых наблюдательных советов, как того требует новая статья 7 Закона о банках и банковской деятельности, принятая Верховной Радой Украины в 2018 году. Ожидается, что новые наблюдательные советы возглавят реформирование государственной собственности", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдательный совет государственного Ощадбанка продлил контракт председателю правления Андрею Пышномуеще на 5 лет без проведения конкурса на должность.

В Нацбанке Украины пожаловались на непрозрачную процедуру продления контракта с главой правления Ощадбанка. Решение о его назначении еще на 5 лет принято без конкурса, сказано на сайте регулятора.

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