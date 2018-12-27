Доллар, цены и коммуналка: к чему готовиться украинцам в 2019-м

Украинцев в следующем году ждут новые правила на рынке электроэнергии, коммунальных услуг. Также ожидается постепенное подорожание доллара, плавающий биткоин и рост цен на 7,4%.

OBOZREVATEL разобрался, чего ждать украинцам в 2019 году.

Новая коммуналка в Украине

В мае 2019-го вступит в силу новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Среди главных новшеств:

вводят пеню на долги за коммуналку в 0,01% в день;

на коммуналку будут начислять абонентскую плату;

за долги смогут отключать коммунальные услуги.

Итак, стоит помнить, что уже со следующего года, чтобы не переплачивать за коммунальные услуги, платить стоит до 20 числа включительно. С этого дня тех, кто задержит оплату, будут наказывать копейкой. А учитывая небольшой размер пени (всего чуть более 3,5% за год), наказания действительно будет копеечным. Если месяц не платить коммуналку на общую сумму 2 тыс. грн, то "накапает" всего 6 грн.

Куда ощутимее будет введение абонентских плат. Формулу, по которой их будут считать, уже разработали в Кабмине.

Как будут считать абонентскую плату:

минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода,

Коэффициент расхода: горячая вода и тепло — 0,004; холодная вода — 0,0035; вывоз мусора — 0,0015. Следовательно, в 2019 году максимальная абонплата на тепло, горячую воду составит 43 грн, на холодную воду — 37,6 грн и на вывоз мусора — 16,1 грн.

Биткоин: прогнозы противоречивы

Большинство экспертов сходится во мнении, что следующий год будет не самым удачным для самой популярной криптовалюты. Так, издание Bloomberg озвучило прогноз, согласно которому в 2019-м биткоин пробьет очередной минимум.

"Все основные показатели указывают на то, что рынок сейчас перепродан, возможно, сильнее всего за всю историю биткоина. В следующем году биткоин сформирует новый уровень, который будет ниже текущих цен", – отметил нью-йоркский аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

Но консенсусной позиции среди участников рынка не существует. Среди тех, кто прочит в 2019-м падение криптовалюты, также есть аналитики, которые уверены, что следом будет идти очередной рост. К примеру, аналитик с Уолл-стрит, партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт считает, что в ближайше перспективе самая популярная криптовалюта подешевеет до $1 тыс., после чего ожидается рост до $50 тыс. Причины: в 2019 году криптовалютные фьючерсы запустят Nasdaq и Bakkt, а холдинговая компания Fidelity готовится к открытию сервиса по хранению нового вида активов.

Кроме того, отдельные финансисты считают, что очередной всплеск криптовалют ожидается уже в скором времени. Так, финансовый эксперт Алексей Половинкин заявил, что текущее падение – лишь временное явление, а следующий подъем поднесет монету до $40-50 тыс.

"Рост точно будет. Сейчас очень много институтов и инвестиционных компаний рассматривают вхождения на рынок криптовалют в больших объемах. Это связанно с тем, что многие государства рассматривают возможность легализации", – озвучил прогноз Половинкин.

Что будет с курсом доллара в 2019-м

Основные прогнозы курса доллара на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Таким образом, наиболее вероятный сценарий – курс доллара в следующем году будет находиться около психологической отметки в 29 грн/$. Среди опрошенных OBOZREVATEL аналитиков есть и те эксперты, которые ожидают более значительную девальвацию. Так, как заявил старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин, курс может колебаться в пределах 28,5-31,5 грн/$. "Сезонные факторы влияния сохранятся, однако их интенсивность может снизиться. Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами", – отмечает аналитик.

Ключевым фактором будет выступать изменение платежного баланса, в котором импорт останется достаточно выше экспортных потоков (дефицит торгового счета на уровне 3% ВВП) и будет закрываться за счет резервов и внешних заимствований, которые также будут направляться на выплату по внешним обязательствам.

Заработает рынок электроэнергии

Главные нововведения:

необходимо перезаключить договоры;

летом вырастут тарифы на электроэнергию;

поставщика электроэнергии можно будет выбирать.

Согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 января 2019-го украинцы должны будут заключать договоры сразу с двумя компаниями, с непосредственно поставщиком и оператором сети. Дело в том, что рынок предполагает разделение функций. Обслуживать сети и поставлять электроэнергию должны разные компании.

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Помимо этого, простые украинцы почувствуют нововведения и на своих кошельках. С июля 2019-го тарифы на электроэнергию должны "отпустить" до рыночного уровня. Так, экономически обоснованный тариф на электроэнергию почти в два раза выше действующего (украинцы платят за первые 100 кВт/час 90 коп., а за каждый следующий – 1,68 грн). Профильная комиссия удерживает рост цен для населения и взвинчивает тарифы для промышленности. В результате за простых украинцев платит бизнес.

Правда, Кабинет министров имеет право наложить специальные обязательства на отдельных поставщиков. Например, заставить их продавать "ток" населению по конкретной цене. 75% генерации находится в руках государства, при этом постановления правительства обязательны к исполнению.

Что будет с ценами

Сигареты подорожают в январе и июле (в два этапа). В целом пачка может вырасти в цене примерно на 8 грн. Такое решение связано с планируемым повышением акцизов. Кроме того, решением Верховной Рады акциз будут дополнительно повышать на уровень инфляции. Цель – постепенно увеличить цены на табачные изделия до европейских (около 100 грн за пачку).

Отопление подорожает в два этапа. Первый этап (примерно на 24% в январе) уже окончательно утвержден. Второй этап ожидается после пересмотра тарифов на газ в мае 2019-го. Тогда цены на тепло могут вырасти в среднем на 11-15%.

Газ – подорожает примерно на 11%. Такой рост предусмотрен в меморандуме с МВФ и уже принятом постановлении Кабинета министров. Если решение отсрочат, то следующий транш от Фонда может оказаться под вопросом.

Билеты на поезда на 25% – до конца года. В следующем году, согласно прогнозам Кабмина, билеты подорожают на 25%. На этом рост цен не остановится, в 2020-2021-м стоимость может увеличиваться еще на 30%. Полученные средства потратят на оборудование, модернизацию и т. д.

Все по чуть-чуть – 7,4%. Такой уровень инфляции заложен в бюджете Украины на 2019 год.

Следующий год в Украине будет сложным. С одной стороны – пиковый период выплаты внешних долгов, с другой – выборы. Последний фактор также отображается на настроениях инвесторах и курсе доллара. К слову, помимо выше перечисленных новшеств, также есть и приятные нововведение: повышение минималки с 3723 до 4173 грн и перерасчет пенсий.