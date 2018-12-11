"Дно уже близко": биткоин упал до минимальной за четыре года отметки 

Биткоин впервые с января 2015 года по индексу относительной силы (RSI) (индикатор, который характеризует тренд) опустился ниже отметки 30. Аналитик CoinDesk Омкара Годбоула уверен, что это может означать истощение рынка.

Об этом сообщает издание Forklog. Сейчас биткоин торгуется в районе $3400. За последние сутки средневзвешенная цена просела на 4,17%; за последние семь дней — на 14,5%. Такие показатели, считают в издании, может означать, что "дно" биткоина уже близко.

Курс биткоина pixabay

Новости Биткоин упал и потянул вниз рынок криптовалют

В конце января RSI быстро опустился ниже отметки 50.00 на недельном графике, просигнализировав о резкой смене настроений на рынке. В 2015 году RSI находился ниже отметки 30.00. Если ситуация не изменится, биткоин может пробить отметку в $2972, соответствующая сентябрьскому минимуму. Чтобы настроения на рынке кардинально изменились, необходимо преодолеть отметку $4400, соответствующую максимуму 29 ноября.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $4,5 тыс. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще более $1,2 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.