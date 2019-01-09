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Начнут с Киева: Украина готовит радикальные меры для сохранения дорог

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Основные автомагистрали Украины вскоре оборудуют специальными датчиками весового контроля для выявления перегруженных фур, которые разрушают дорожное покрытие. Первые датчики появятся на подъездах к Киеву.

Об этом рассказала в эфире ObozTV директор ГП "Укрдоринвест" Елена Криворучко. По ее словам, без введения весового контроля любые инвестиции в дорожную отрасль становятся "нелогичными и нецелесообразными".

"В 2018 году было принято волевое решение начинать внедрять систему автоматического взвешивания транспортных средств на ходу. На сколько бы мы не увеличивали количество патрульных служб, все равно присутствует человеческий фактор. Ментальность наших перевозчиков – пытаться подкупить этих инспекторов. Самое лучшее решение – это отсутствие человеческого фактора", - рассказала Криворучко.

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"В конце 2018 года мы подписали первый пилотный контракт с компанией-подрядчиком. Это совместное предприятие, представленное Украиной и Канадой, которое будет поставлять и устанавливать датчики на определенных участках дороги, а именно на подъездах к Киеву", - добавила руководитель госпредприятия.

По ее словам, начать с Киева решили, "потому что там траффик наиболее интенсивный и колоссальное количество фур, которые движутся с перевесом".

Как объяснила Криворучко, система весового контроля Weight-in-Motion (WiM) подразумевает, что в дорожное полотно вшивается специализированное оборудование и датчики. Над дорогой устанавливается рамная опора с камерами, которые при соприкосновении транспортного средства с дорожным полотном в автоматическом режиме фиксируют вес транспортного средства, а камера фиксирует номерные знаки и лицо водителя. Полученные данные будут обрабатываться в автоматическом режиме.

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Также она отметила, что для размещения этих комплексов были выбраны участки дорог, где нет возможности объезда.

Начнут с Киева: Украина готовит радикальные меры для сохранения дорог

autoplus.su

Как сообщал ObozTV, директор ГП "Укрдоринвест" Елена Криворучко также рассказала, сколько денег в Украине было выделено по итогам 2018 года на ремонт дорог государственного значения.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVДороги в УкраинеРемонт дорог
Персона
Елена Криворучко
Место
Украина
Тег
ремонт и строительство дорог
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