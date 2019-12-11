Дешевые кредиты для бизнеса: у Гончарука нашли 5 млрд гривен на спорную идею Зеленского

В 2020 году правительство Украины готово потратить 5 млрд грн из бюджета на финансирование программы кредитования малого и частного бизнеса.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает агентство "Интерфакс-Украина". Напомним, что программу под названием "Возвращайся и оставайся", которая предусматривает ссуды на развитие бизнеса под 5%, 7% и 9%, ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам чиновника, правительство при поддержке Национального банка нашло возможность профинансировать специальный фонд. Впоследствии он будет снабжать средствами всех желающих, кто будет соответствовать критериям программы, подчеркнул Гончарук.

"Эта сумма на протяжении года, возможно, будет меняться, но в настоящее время в нашем понимании 5 млрд грн за следующий год мы готовы как государство потратить. Мы видим инструменты, чтобы обеспечить этот инструмент средствами", – заявил премьер-министр. При этом он отметил, что сумма будет зависеть от количества заявок.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. В качестве мотиватора он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:

5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;

7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);

9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.

Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

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