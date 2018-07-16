Деньги Януковича: в Госфинмониторинге рассказали о расследовании

Государственная служба финансового мониторинга проводит активную работу по расследованию фактов отмывания денег, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, и связанными с ним должностными лицами.

"Указанная работа проводится в рамках продолжения углубленных мер, принятых в 2014-2017 годах по блокированию, аресту и конфискации в доход государства средств в эквиваленте 1,5 млрд долларов", – говорится на сайте ведомства.

В частности, Госфинмониторинг за первые шесть месяцев 2018 года передал в правоохранительные органы более 130 таких материалов.

"В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств или с совершением другого уголовного преступления составляет 276 млрд гривен", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что генеральная прокуратура конфисковала за 2017 год 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения.