Деньги – спорту! Раду призвали доработать закон о легализации игорного бизнеса

Основные финансовые потоки после легализации игорного бизнеса в Украине должны быть направлены на спорт.
С таким призывом к народным депутатам обратился президент Федерации Нетбола Украины Денис Давыдов в Facebook, отметив, что в парламенте решили, что выиграть от закона должен туризм.
"Букмекеры живут на 90-95% со спортивных ставок. В Польше, Германии и даже в России, например, спорт вписали как обязательное условие для работы букмекеров. Система опять показывает свою несостоятельность отстаивать интересы спорта", - написал Давыдов.
По его словам, в Раде считают, что "спорт очень богат, на него дают очень много денег".
Игорный бизнес
Информат
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.
Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.
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