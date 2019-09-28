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29 сентября • обновлено в 02:12
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Деньги – спорту! Раду призвали доработать закон о легализации игорного бизнеса

1.7т Читать материал на украинском

Основные финансовые потоки после легализации игорного бизнеса в Украине должны быть направлены на спорт.

С таким призывом к народным депутатам обратился президент Федерации Нетбола Украины Денис Давыдов в Facebook, отметив, что в парламенте решили, что выиграть от закона должен туризм.

"Букмекеры живут на 90-95% со спортивных ставок. В Польше, Германии и даже в России, например, спорт вписали как обязательное условие для работы букмекеров. Система опять показывает свою несостоятельность отстаивать интересы спорта", - написал Давыдов.

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По его словам, в Раде считают, что "спорт очень богат, на него дают очень много денег".

Игорный бизнес

Игорный бизнес

Информат

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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Тема
Легализация казино в Украине
Место
Украина
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