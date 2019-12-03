Дания объяснила, почему поддержала "газопровод Путина" в обход Украины

Посол Дании в России Карстен Сендергорд заявил, что перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" его стране необходимо было убедиться, что проект соответствует экологическим стандартам.

"Нам необходимо было убедиться в том, проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам", – заявил он в интервью "РИА Новости".

"Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам", – добавил Сендергорд.

По словам дипломата, решению в пользу российского проекта также поспособствовало то, что оператор "Северного потока-2" отправил новый запрос на прокладку газопровода.

В частности, в документе речь уже шла о прокладке газопровода не через территориальные воды Дании, как было в первой заявке, а через экономическую зону страны за пределами территориальных вод.

Перед выдачей разрешения на строительство Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует экологическим стандартам

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

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