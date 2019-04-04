Дали неделю: в Конгрессе США внезапно взялись за деньги Трампа

В США потребовали от Налогового управления опубликовать декларации президента страны Дональда Трампа. С соответствующим требованием обратилась палата представителей Конгресса.

Председатель бюджетного комитета нижней палаты парламента, демократ Ричард Нил заявил, что необходимо проконтролировать действия ведомства в отношении главы государства, передает CNN.

Как известно, комитет потребовал налоговые декларации Трампа за шесть лет. На ответ управлению выделили срок до 10 апреля.

Нил пояснил, что запрос является частью надзорной функции парламента, передает The Washington Post. По мнению демократов, налоговые декларации помогут получить ответы на несколько важных вопросов. В частности, они хотят понять, манипулировал ли Трамп данными о своих доходах и могли ли его зарубежные связи влиять на внешнюю политику.

Дональд Трамп

Американский лидер выразил удивление по поводу того, что законодатели требуют данные за шесть лет. "Обычно просят за десять лет, по-моему, они сдаются", — прокомментировал он запрос.

Отмечается, что Трамп готов в Верховном суде отстаивать свое право не передавать парламенту требуемые данные. Он отказывается предоставлять декларации, пока идет процесс аудита.

"Кажется, что мои финансы всегда проверяют. Это так, потому что цифры большие", — добавил президент. Нил также попросил проверить, действительно ли все последние годы проводится аудит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Трамп подписал банковский чек на 100 тысяч долларов (часть зарплаты главы Белого дома) в пользу Министерства внутренней безопасности страны.

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