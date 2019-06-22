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"Чрезвычайная угроза": Трамп ударил мощными санкциями по Северной Корее

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил санкции против Северной Кореи.

Ограничительные меры против КНДР были продлены на один год, говорится на официальном сайте Белого дома.

Причиной введения американских санкций стало "существование и риск распространения" ядерного оружия на Корейском полуострове.

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Кроме того, Вашингтон обратил внимание на действия и политику Пхеньяна, которые представляют собой "чрезвычайную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Впервые ограничительные меры против КНДР были введены в 2008 году, после чего ежегодно продлевались.

Они в первую очередь предусматривают экономические санкции вроде блокировки счетов и транзакций из Северной Кореи.

Президент Соединенных Штатов продлил санкции против Северной Кореи

Президент Соединенных Штатов продлил санкции против Северной Кореи

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США ввели персональные санкции против трех северокорейских топ-чиновников.

В частности, под санкции попали министр государственной безопасности КНДР Чонг Кйонг Таек, руководитель одного из департаментов ЦК Рабочей партии КНДР Чой Рйонг Хае, директор департамента пропаганды и агитации Пак Кван Хо.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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