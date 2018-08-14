"Чиновников сажать!" Нардеп озвучил радикальный метод борьбы с контрабандой в Украине

Для победы над контрабандой в Украине нужно сажать в тюрьму всех чиновников, которые занимаются "крышеванием" теневых схем на таможне. В противном случае борьба правительства с нелегальным "бизнесом" не принесет положительных результатов.

Внефракционный народный депутат Борислав Береза в блоге на OBOZREVATEL написал, что в Украине на должном уровне прописано законодательство в этом вопросе и закон об уголовной ответственности за контрабанду ситуацию кардинально не поменяет.

"Уже очевидно, что проблема не в законе. Так работает вся государственная система от егеря, полицейского, прокурора и фискала до таможенника и пограничника. Контрабанда - это последствие коррупции. А коррупция - последствие не проведенных реформ и люстрации. Более того, те люди, которые все эти годы занимались борьбой с контрабандой и становились богаче должны не только уйти, но и сесть. Для этого в НАБУ и САП должны заняться этим вопросом", - выразил он свое мнение.

Нардеп также отметил, что в странах ЕС чиновники не участвуют в контрабанде, поскольку там предусмотрена уголовная ответственность для них.

"Может поэтому там участие государственного служащего в контрабанде - это исключение из правил, а не норма, как у нас. Ведь у нас контрабанду не замечают именно те, кто должен ее пресекать. Так что проблема не столько в контрабандистах, сколько в руководителях таможни, ментах, прокурорах, сбушниках и в чиновниках местных администраций, которые вместо пресечения контрабанды лишь поощряют ее. Почему? Потому, что они от этого становятся лишь богаче и их точно не садят. А могут. И законы для этого есть. Но прецедентов нет", - считает Береза.

В Украине сейчас предусмотрены штрафы за контрабанду и конфискация товара. Но, по мнению нардепа, такие методы не очень эффективны.

"И я представил, кого и как посадят в нашей стране за контрабанду если появится уголовная ответственность. Мужика посадят, который ввозит сыр и вино из Италии, потому, что другой работы в его регионе нет, или директора компании, который состав леса оформил, как щепу и вывез из страны. Посадят для того, чтобы остальным контрабандистам объявлять, что риск увеличился и цена за провоз контрабанды поднялась. А всех несогласных будут ловить и жестко наказывать. Потому, что коррупционерам не нравятся те, кто лишает их взяток и мзды. И с ними они будут бороться, как со своими настоящими врагами", - написал он в своем блоге.

Береза также предложил действенные способы, как реально можно искоренить контрабанду в Украине. Он считает, что нужно выполнять закон и систематически конфисковать нелегальный товар, после чего продавать его на открытых аукционах, а не позволять контрабандистам выкупать его за копейки или продавать через "свои" торговые сети. Нардеп подчеркнул, что необходимо массово создавать рабочие места в районах, где местные жители массово интегрированы в контрабанду.

"Уголовня ответственность за контрабанду не исправит ситуацию пока не начнут применять законодательную базу к госчиновникам, которых есть за что садить, но не садят из-за круговой поруки", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС подсчитали, что Украина из-за коррупции на таможне ежегодно теряет более 4 млрд евро.

Также премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что контрабанда леса достигла объемов в размере 6-8 млрд грн в год.