Огромный дефицит: Кабмин утвердил "дыру" в бюджете Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. На покрытие дефицита фонда потратят около 172,6 млрд гривен.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 24 января. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн грн", – отметил Гончарук.

В 2019 году на эти цели потратили 167,5 млрд грн. Таким образом, расходы государственного бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда вырастут на 5,06 млрд грн. Однако глава Кабмина утверждает, что бюджет является сбалансированным.

"Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным", – отметил Гончарук.

При этом ранее в Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему.

В частности предлагаются следующие нововведения:

обязательные взносы от работодателей 2%;

обязательные взносы от работников 1%;

по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник , то и работодатель увеличить паритетно;

максимальный размер взносов 9%, далее сугубо по желанию работника;

систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;

создается Пенсионное казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2019 году значительно повысили пенсии почти 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получили надбавку в связи с ростом минималки.

По итогам прошлого года выплаты повысили примерно на 25% от полученной надбавки. Также в Украине перечислили пенсии гражданам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а в 2019-м – 1669 гривен.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся