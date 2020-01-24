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24 января • обновлено в 12:58
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Огромный дефицит: Кабмин утвердил "дыру" в бюджете Пенсионного фонда

1.7т
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Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. На покрытие дефицита фонда потратят около 172,6 млрд гривен.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 24 января. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн грн", – отметил Гончарук.

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В 2019 году на эти цели потратили 167,5 млрд грн. Таким образом, расходы государственного бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда вырастут на 5,06 млрд грн. Однако глава Кабмина утверждает, что бюджет является сбалансированным.

"Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным", – отметил Гончарук.

При этом ранее в Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему.

В частности предлагаются следующие нововведения:

  • обязательные взносы от работодателей 2%;

  • обязательные взносы от работников 1%;

  • по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник

    , то и работодатель увеличить паритетно;

  • максимальный размер взносов 9%, далее сугубо по желанию работника;

  • систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;

  • создается Пенсионное казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

  • требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

  • повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Повышение зарплат и пенсий Пенсия в Украине Пенсионная реформа Пенсии военным
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина - европейская дыра в бюджете
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сибирский ватник
сибирский ватник
Развод покруче чем в России.Гарантий тоже никаких,что деньги уцелеют.
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