Неожиданный бюджет на 2020-й: экс-министры рассказали, чего стоит бояться украинцам

Украинцам в 2020-м придется затянуть пояса. Рост зарплат бюджетников едва компенсирует инфляцию, расходы на субсидии урезали, а правила их начисления ужесточили. Кроме того, меньше выделят и на государственную помощь.

OBOZREVATEL поговорил с несколькими министрами Кабмина Владимира Гройсмана и вместе с ними проанализировал главные недостатки документа, которые затронут каждого украинца.

Урезали и сократили: чего ждать от бюджета

Экс-министр социальной политики Андрей Рева назвал бюджет-2020 самым антисоциальным с 2000 года. "Впервые в бюджете на следующий год идет сокращение социальных расходов на 12,5 млрд грн. Из них минус 10,5 млрд на программу жилищных субсидий по сравнению с прошлым годом. Еще на 1,5 млрд сокращена государственная адресная помощь", –сказал экс-чиновник.

Андрей Рева

Как это может повлиять на рядовых украинцев? Денег на субсидии может просто не хватить. Тогда либо будут задержки, либо придется ужесточать условия.

Рева обратил внимание на сокращение программы жилищных субсидий с 58 млрд грн до 47,5 млрд. Учитывая повышение цены на газ уже в ноябре на 14,7%, введение с 1 января 2020 рыночных цен на газ для населения, а также заявленную возможность роста цен на электроэнергию, повлечет за собой повышение коммунальных тарифов, чиновник отмечает, что это должно быть отражено в системе субсидий.

"Понятно, что рост коммунальных платежей повлечет за собой увеличение потребности в субсидии. Чтобы уменьшить эту потребность в бюджете закладывается повышение прожиточного минимума до 4251 грн. На практике это повышение означает, что доходы людей, у которых они наименьшие, должны расти. Что делает правительство, они сейчас вносят изменения в постановления о субсидиях и меняют формулу их назначения с 15% совокупного дохода семьи до 20%", – говорит экс-министр. То есть размеры субсидий сократятся!

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"Для семьи, которая имеет минимальный доход, например, мужчина получает пенсию в 2 тыс. грн, а женщина – 1654 грн, то есть на уровне прожиточного минимума, вместе это 3564 грн. Если верить правительству, то семья должна иметь минимальный доход в 8502 грн, а значит пенсионерам надо доплатить еще 5 тыс. грн. Так вот, им не только не доплачивают, но и забирают 100 грн за счет изменения в формуле", – объясняет Рева.

Также под сокращение попали расходы на госпомощь на 1,5 млрд грн, говорит бывший чиновник, и для сравнения добавляет: "Перед вторым чтением они добавили 2,5 млрд грн СБУ, где сегодня официально работает 25 тыс. человек, а на программы соцзащиты после первого чтения они добавили аж 2 млрд грн там, где почти 13 млн человек".

Пенсии 112.ua

"В прошлом бюджете было заложено 167 млрд гривен дотаций, затем мы добавили Пенсионному фонду почти 6,7 млрд для выплат единовременного пособия за счет "евроблях", а потом еще добавили почти 8 млрд грн, так как не хватало на текущую индексацию. То есть, в целом это немного 182 млрд, а они закладывают 173 млрд, на 9 млрд меньше. Простите, если текущие выплаты требуют 182 млрд, как они будут индексировать пенсии с 1 января военным, а с 1 апреля всем остальным?", – спрашивает бывший министр.

Бывший глава Мининфраструктуры Владимир Омелян напомнил OBOZREVATEL о всех амбициозных планах новой власти относительно развития инфраструктуры Украины и по полочкам разложил на что может хватить 73,7 млрд грн, заложенных в бюджете на следующий год.

В первую очередь экс-чиновник обращает внимание на главную статью расходов – строительство дорог. Он напоминает, что на этот год прошлым правительством было заложено 50 млрд гривен на строительство 4 тыс. км дорог. На следующий же год предполагается почти 74 млрд гривен на тот же самый километраж.

"Вопрос: в следующем году за 25 млрд плюс будут отремонтированы те же 4 тыс. км дорог, а куда деваются деньги?" – спрашивает Омелян, одновременно объясняя, что на фоне общих 170 тыс. км дорог по всей Украине, ремонт 4 тыс. км будет мало ощутимым для украинцев.

"Следовательно, если Зеленский хотел принести новое качество, нужно ремонтировать по 10-15 тыс. км дорог в год, а это совсем другие деньги", – сказал он.

К тому же, как рассказал бывший глава Мининфраструктуры, с 74 млрд гривен на дороги государственного значения пойдет только 40 млрд, другие рассчитаны на ремонт дорог местного значения.

Строительство трассы Запорожье-Мариуполь ТСН

"Вот посчитаем, из этих 40 млрд нам надо выделить 10 млрд на эксплуатацию сети, еще 5-10 млрд – на зимнее содержание дорог. Итак, на всю Украину остается около 20 млрд. Средняя стоимость дороги Запорожье-Мариуполь протяженностью 200 км в реальности стоила около 4 млрд гривен. В среднем стоимость капитального ремонта 1 км дороги первой категории, минимум 20 млн гривен. То есть можно посчитать, что за те 20 млрд они не сделают ровным счетом ничего", – заявил Омелян.

Еще один вопрос – теневой рынок нефтепродуктов. И это уже непосредственно касается дорог. По утверждениям легальных автотрейдеров, в Украине как минимум 30% рынка в тени, они не платят налоги, в том числе и акциз на топливо. А это еще плюс 30% к нынешнему дорожному фонду.

Что касается других объектов инфраструктуры, бывший чиновник отмечает планы властей восстановить 15 аэропортов за следующие 5 лет, и выделение всего 1 млрд гривен на ремонт взлетной полосы в аэропорту в Днепре, стоимостью в 3 млрд гривен.

"То есть за тот миллиард они отремонтируют одну треть взлетной полосы. Еще вопрос по аэропортам Мукачево и Измаила, где также планировали провести реконструкцию. Измаил – это коммунальный аэропорт, но там предусмотрено всего 70 млн гривен. За эти средства мы можем провести косметический ремонт верхнего слоя взлетной полосы максимум. А они планировали строить полноценную полосу и реконструировать терминал", – говорит он.

Аэропорт Измаила traffic.od.ua

"Та же ситуация в Мукачево, они анонсировали, что начинают со следующего года, но скромно умалчивают, что начинают только работы над проектной документацией. И финансирование этой работы пока не определено", – отметил экс-министр.

Кроме этого, в бюджете нет средств на развитие портов, обновление пассажирского подвижного состава УЗ и строительство водного пути Е40 между Балтикой и Украиной через территорию Польши, требующее пока 12 млн евро.

"Обещать не трудно, и мы посчитали, что все обещания Зеленского стоят минимум 5 бюджетов Украины. А по факту у нас есть 4 тыс. км дорог, нет отчета по ремонту в этом году, а скорее всего они будут пытаться занизить результаты, чтобы на этом фоне показать, что они сделали больше, но это уже манипуляция. Вопрос аэропортов, портов, мостов и другой вообще не решен", – резюмировал Омелян.

Коснется каждого: ТОП неприятных новшеств бюджета на 2020-й

Доходы. Плохие новости – ни зарплат учителям в размере четырех тысяч долларов, ни резкого повышения минималки не будет. Мол, сложный год, большие выплаты на госдолг. Каждую третью гривню направят на обслуживание и погашение госдолга (около 420 млрд грн). Итак, для учителей:

Гарантируют 30% надбавку (была и раньше)

Молодым учителям разово заплатят по 21 тыс. грн (новшество)

Остальным педагогам зарплаты повысят на 9% (ранее планировали повышение на 20-70%).

Среди бюджетников, посчитали в Кабмине, меньше всего нуждаются в прибавке работники Миграционной службы. Их зарплаты в 2020-м вырастут всего на 6%. В вот полицейские получат на 10%, такое же повышение ожидает и служащих Нацгвардии. Пограничники – на 15%, ГСЧС – на 14%.

Минимальная же зарплата увеличится всего лишь на 550 грн! С 4173 до 4723 грн. Такой пересчет более чем скромный. В прошлом правительстве обещали повышение до 5,5 тыс. грн. А в правительстве Гончарука приняли другое решение. Не стоит ждать особых прибавок и пенсионерам. Минимальная выплата с 1 июля увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн.

Главный вывод – эпоха бедности пока еще продолжается.

Дороги. Уже накануне голосования "Слуга народа" решила забрать из Дорожного фонда 7,7 млрд грн. Эти деньги должны были поступить за счет уплаты акцизов на топливо. Но под давлением мажоритарщиков приняли решение отсрочить новшество. В результате финансирование дорог сократится.

Кроме того, Также в Раде решили создать Долговое агентство для более эффективного управления бюджетными средствами и реализации долгосрочных целей по управлению государственным долгом. Проще говоря, распределять деньги будет Минфин через новый орган. Деньги снова сконцентрируются в центре и будут "порциями" направляться в регионы. Это полностью нарушают идею децентрализации.

Скромные реформы. Деньги от продажи земли – не есть доходной частью бюджета, пояснил премьер.Мол, если деньги не приходят регулярно, то их можно использовать не на покрытие расходов, а на то, чтобы взять меньше кредитов. Поэтому в бюджете никак не отобразили возможную прибыль от рынка земли. Кстати, подробнее о том, что и как изменится, можно прочитать здесь.

А вот от легализации игорного бизнеса Кабмин планирует получить всего лишь 3 млрд грн. Эта сумма в разы ниже, чем ранее озвучивалось.

Главные цифры:

Доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в размере 1,093 трлн грн , в том числе доходы общего фонда предлагается предусмотреть в 974,7 млрд грн. доходы специального фонда – 119 млрд грн.

Расходы госбюджета предлагается определить в 1,18 трлн грн , в том числе по общему фонду – 1,052 трлн грн.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается установить в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% ВВП.

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