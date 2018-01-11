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В Украине резко подскочил курс доллара и евро. Инфографика

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В Украине в четверг, 11 января, вновь взлетел курс доллара и евро.

Официальные показатели установил Национальный банк Украины.

Так, доллар за день подорожал на 12 копеек - до 28,32 грн, а евро – на 32 копейки – до 33,97.

Новости
В Украине резко обвалился курс евро

Ранее правительство озвучило такие валютные прогнозы: обменный курс гривни (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 грн за доллар.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что курс гривни по отношению к доллару в ближайшие несколько лет не будут ждать значительные колебания.

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Тема
Курс валют
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