В Украине резко подскочил курс доллара и евро. Инфографика

В Украине в четверг, 11 января, вновь взлетел курс доллара и евро.

Официальные показатели установил Национальный банк Украины.

Так, доллар за день подорожал на 12 копеек - до 28,32 грн, а евро – на 32 копейки – до 33,97.

Новости В Украине резко обвалился курс евро

Ранее правительство озвучило такие валютные прогнозы: обменный курс гривни (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 грн за доллар.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что курс гривни по отношению к доллару в ближайшие несколько лет не будут ждать значительные колебания.