В Украине курс доллара дойдет до психологической отметки: что будет с гривней

В Украине на грядущей неделе эксперты прогнозируют стабильную ситуацию на валютном рынке. Начался сезон отпусков, активность на рынке снизилась, парламент выполнил одно из ключевых условий для получения очередного кредитного транша МВФ, тенденции на мировых рынках остаются благоприятными – все это создает условия для стабильного курса гривни. По разным оценкам, курс доллара на этой неделе будет колебаться в пределах 26-26,4 грн/$.

OBOZREVATEL разобрался, какой курс национальной валюты стоит ожидать на следующей неделе.

Девальвационные факторы: что будет с курсом

Значительных валютных колебаний в ближайшее время ожидать не стоит. "Мертвый сезон" добрался и до валютного рынка. Правда, продлится он не все лето – в ближайшее время возможно значительное укрепление гривни, вплоть до 25,5 грн/$. А вот на следующей неделе ситуация будет спокойной. Ни значительного укрепления, ни девальвация, ожидать не стоит – уверены опрошенные аналитики.

Так, старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин предполагает: курс будет двигаться в пределах коридора 26-26,35 грн/$. В то же время старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует колебание курса около отметки в 26,2 грн/$. Учитывая, что еще неделю назад доллар опускался до психологической отметки в 26 грн, а эксперты прогнозировали преодоление нового барьера, прогноз на грядущую неделю можно назвать умеренной девальвацией.

"Валютный рынок вошел в сезон отпусков. Активность на рынке снизится, как и вероятность значительных валютных колебаний. Глобальные ценовые тенденции на экспортных направлениях остаются благоприятными", - поясняет Андрей Шевчишин.

"Спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9%. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,3 грн", - отмечает Иосуб.

Как уже писал OBOZREVATEL, летом курс национальной валюты укрепляется из-за сезонного роста валютных выручек (в первую очередь аграриев), снижения импорта, сокращения выплат по кредитам. Такая ситуация, как видно на инфографике, повторяется из года в год. До августа – доллар дешевеет, в сентябре – снова дорожает.

Гривня будет укрепляться

Верховная Рада на днях приняла одно из важнейших решений для получения очередного кредитного транша МВФ – проект Антикоррупционного суда. Это решение позволит получить около $4 млрд (макрофинансовая помощь ЕС, МВФ). Большая часть этих средств пополнит золото-валютные резервы НБУ. Деньги из резервов тратят на валютные интервенции и погашение внешних кредитов.

Так, когда курс доллара на валютном рынке растет, Национальный банк продает валюту. Увеличивается предложение и при стабильном спросе снижается курс американской валюты.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, гривня – одна из самых недооцененных валют мира. По оценкам издания The Economist, курс доллара в Украине должен быть меньше 10 грн. Ревальвация до такой отметки практически невозможно, однако, вернуться, например, к курсу в 24 грн/$ - более реалистичный прогноз. Так, если удачно завершить начатые реформы, активизировать борьбу с коррупцией, улучшить бизнес-климат, то иностранные инвесторы могут кардинально изменить соотношения спроса и предложения на рынке, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Конечно, курс в 12 гривен сейчас уже недостижимый, но при благоприятных условиях, я бы сказал, что курс в 24 грн/$ вполне может быть реалистичным", - прогнозирует Паращий.