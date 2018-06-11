В Украине курс доллара дойдет до новой отметки: прогноз на неделю

Курс доллара в Украине на этой неделе может опуститься до отметки в 26 грн/$. Максимальное значение – 26,35 грн/$. На курс будут влиять период отпусков, благоприятные ценовые тенденции на сырьевых рынках.

Об этом OBOZREVATEL рассказал старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. "Валютный рынок вошел в сезон отпусков. Активность на рынке снизится, как и вероятность значительных валютных колебаний. Глобальные ценовые тенденции на экспортных направлениях остаются благоприятными", - поясняет аналитик.

Верховная Рада на днях приняла одно из важнейших решений для получения очередного кредитного транша МВФ – проект Антикоррупционного суда. Это решение позволит получить около $4 млрд (макрофинансовая помощь ЕС, МВФ). Большая часть этих средств пополнит золотовалютные резервы НБУ. Деньги из резервов тратят на валютные интервенции и погашение внешних кредитов.

Как уже писал OBOZREVATEL, летом курс национальной валюты укрепляется из-за сезонного роста валютных выручек (в первую очередь аграриев), снижения импорта, сокращения выплат по кредитам. Такая ситуация повторяется из года в год. До августа – доллар дешевеет, в сентябре – снова дорожает.