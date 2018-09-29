Средняя зарплата: Украина вышла на уровень до начала кризиса

В 2018 году средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте практически вышла на уровень 2011 года.

Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook, обновив данные за последние 16 лет.

"Обновил данные по средней зарплате в Украине в долларах США за последние 16 лет. В 2018 году фактически вышли на уровень средней зарплаты в долларах 2011 года. Вот это и ответ на вопрос: "Почему в Украине такой низкий показатель ВВП на душу населения?" - написал он.

Компаниец пояснил, что между средней зарплатой в долларах и ВВП в долларах существует прямая взаимосвязь.

Судя по графику, средняя зарплата в 2011 году за август составляла 337 долл, а в 2018 года в аналогичный месяц - 322. С 2014-по 2017 наблюдалось падение: 250, 191, 203 и 278 соответственно. Таким образом, это самый высокий показатель после 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее Компаниец рассказал, насколько выросла средняя зарплата в августе.