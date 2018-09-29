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МирСпорт

Средняя зарплата: Украина вышла на уровень до начала кризиса

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В 2018 году средняя зарплата в Украине в долларовом эквиваленте практически вышла на уровень 2011 года.

Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook, обновив данные за последние 16 лет.

"Обновил данные по средней зарплате в Украине в долларах США за последние 16 лет. В 2018 году фактически вышли на уровень средней зарплаты в долларах 2011 года. Вот это и ответ на вопрос: "Почему в Украине такой низкий показатель ВВП на душу населения?" - написал он.

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Компаниец пояснил, что между средней зарплатой в долларах и ВВП в долларах существует прямая взаимосвязь.

Судя по графику, средняя зарплата в 2011 году за август составляла 337 долл, а в 2018 года в аналогичный месяц - 322. С 2014-по 2017 наблюдалось падение: 250, 191, 203 и 278 соответственно. Таким образом, это самый высокий показатель после 2013 года.

Средняя зарплата: Украина вышла на уровень до начала кризиса
Средняя зарплата: Украина вышла на уровень до начала кризиса
Средняя зарплата: Украина вышла на уровень до начала кризиса
Средняя зарплата: Украина вышла на уровень до начала кризиса

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее Компаниец рассказал, насколько выросла средняя зарплата в августе.

Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Объект
зарплата
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
ВВП не по средней зарплате высчитывается, но для кастрюлек сойдет, зарплата 2011 года ... откат на 7 лет.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Уровень безработицы в Украине почти 10%. Это зарегистрированные. Кроме того, Около 7 млн . украинцев выехало работать зарубеж. В первую очередь покидают рабочие места с низким уровнем зарплат. Поэтому и растёт средняя зарплата. Пример для кастрюлеголовых: Когда Порошенко останется один, в Украине будет самый высокий Уровень средней зарплаты.
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