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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Преступное коррупционное вредительство от ГФС и Минфина: НДС становится налогом со всего оборота по ставке 20%, но все щели для жуликов сохраняются

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Банда поддержки знаменитого с/х олигарха, фактически сорвав заседание Налогового комитета, применяла физическое насилие над депутатами и не дала возможности этот дикий вопрос обсудить.

Проблема же заключается в том, что вслед за фактической отменой права на налоговый кредит по предполате, каковую отмену главная налоговая учудила в своем письме, теперь возобновляется массовая блокировка налоговых накладных, превращающая обложение добавленной стоимости в обложение всего оборота — на основе коррупции, произвола, неравенства и открытого вредительства украинскому бизнесу в особо циничной форме.

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Среди факторов, уменьшающих шансы на налоговый кредит у покупателя и тем самым тормозящих деятельность соответствующих предприятий вместе с их контрагентами, налоговая и ее подельники из Минфина выбрали следующие, с их точки зрения, факторы риска:

наличие рисковых операций (то есть риск просто тавтологически определяется через риск, что категорически недопустимо в документах такого уровня!!!);

предприятие существует не более квартала (то есть превентивно убивают всех новых юрлиц!!!);

хотя бы одно служебное лицо предприятия до этого на другом предприятии участвовало в законной процедуре банкротства (то есть, например, бухгалтера фирмы-банкрота "награждают" как бы черной меткой и больше никуда бухгалтером уже не возьмут);

даже при высокой налоговой нагрузке отягчающим обстоятельством считается... "значительный прирост объема поставок" (!!! И этот фантастический критерий — чем выше темпы роста, тем преступнее фирма — налоговики применяют уже не впервые!);

а вот смягчающим обстоятельством является позитивная история предприятия, большинством показателей которой являются те, которые характеризуют его масштабы, то есть "позитивной историей" априори обладают все микро и все крупные — такая вот странная "история"!!!

Новости
Убить единый налог

Ну а чтобы для налоговых махинаторов все привычные им щели остались, действительно бандитские предприятия и при новом механизме могут абсолютно не пострадать, если искусственно объединятся или раздробятся для достижения указанных налоговой объемов либо перейдут на единый налог (там налоговая нагрузка для группы 3 всегда выше подозрительной, которую установила ГФС);

плюс есть вариант просто соединиться с рознично-торговой фирмой, чтоб дойти до требуемых 50% реализации не плательщикам НДС, при которых заработанная таким нехитрым образом "позитивная история" автоматически отметает все подозрения, включая внезапные темпы (тут это уже не действует!), и дает право на вожделенную регистрацию налоговой накладной.

Таким образом — налоговый произвол с открытым вредительством и коррупционно размытыми формулировками ни малейшей пользы не принесет, а лишь будет бомбой замедленного действия для уничтожения украинских предприятий.

Кому же служат наши налоговые владыки и их высокие покровители в Минфине?

В условиях войны это не просто преступный непрофессионализм. С учетом неизбежных причинно-следственных связей я обвиняю их в бОльшем — в открытой работе на агрессора, на врагов Украины.

ЗАЧЕМ ЖЕ ДЕРЖАТ таких гадких чиновников на таких должностях?

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Автор
Александр КиршАлександр Кирш
Место
Украина
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