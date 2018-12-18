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/Банки и финансы

Почти 20 млрд: Минфин подловили на ''неплохом заработке''

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Министерство финансов Украины выпустило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под 20,5% годовых в гривнах.

Об этом в Facebook информирует управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец, опубликовав результаты размещения ОВГЗ 18 декабря.

"Минфину пришлось сегодня выпускать ОВГЗ уже под 20,5% годовых в гривнах, в долларах ставки уже дошли до 7,5% годовых по ОВГЗ. Сегодня привлекли средств на общую сумму в 19,9 млрд грн. Кто-то очень неплохо заработает", — написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Компаниец рассказал, что в Украине с 1 января 2019 года минимальную зарплату увеличат до 4 173 грн, что прямо затронет 24% официально трудоустроенных граждан.

Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
Министерство финансов
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