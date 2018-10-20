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МирСпорт

/Блоги - Банки и финансы

Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец компании "Молочный альянс"Все статьи автора

Нелегко объяснять населению, что платить больше - это нормально и правильно

11т

Да понятно, что нелегко. Каждый раз объяснять хитрожопому населению, что платить больше за газ, электричество и тепло, это нормально и правильно. Хорошо, что есть МВФ со своими траншами. Надо ещё эти рейтинги дурацкие запретить печатать. А то сядет население смотреть, у кого денег больше, а там всегда одни и те же. Кто и занимается этим самым газом, электричеством и теплом. По какому-то странному совпадению.

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Автор
Александр ДеркачАлександр Деркач
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Александра Деркача
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Комментарии
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Тупи хохли?
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Сыворотка Правды
Сыворотка Правды
Не понял) Это что?) Стёб над народом?)
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Ціни- європейські! Тарифи- європейські! Зарплати і пенсії- укранські! Стань патріотом- заплати і вмри. Ти це заслужив, українець! Головне- не затягуй довго, бо чим довше будеш жити, тим біднішою будеш робити країну. Любо,панове!
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