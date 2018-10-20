Да понятно, что нелегко. Каждый раз объяснять хитрожопому населению, что платить больше за газ, электричество и тепло, это нормально и правильно. Хорошо, что есть МВФ со своими траншами. Надо ещё эти рейтинги дурацкие запретить печатать. А то сядет население смотреть, у кого денег больше, а там всегда одни и те же. Кто и занимается этим самым газом, электричеством и теплом. По какому-то странному совпадению.