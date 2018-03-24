"Можно описать одним словом": Колесников оценил состояние экономики Украины

Сопредседатель "Оппозиционного блока", премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников заявил, что состояние экономики Украины можно оценить словом крах.

"Состояние экономики, к сожалению, можно оценить одним словом — крах! ВВП упал вдвое, что сопоставимо с потерями нашей страны во Второй мировой войне. В промышленности упадок, в частности, в машиностроении, в самолетостроении… Зачем отдавать авиационные технологии стоимостью в миллиарды долларов на завод в Саудовской Аравии? Эти технологии нарабатывались десятилетиями, а теперь их запросто отдают", - сказал он в интервью "Сегодня".

"Хотите сотрудничать с Саудовской Аравией, пожалуйста, делайте этой стране скидки, пусть наш "Антонов" выпускает самолеты с минимальной рентабельностью, но здесь, у нас. Сохранится научно-технический потенциал, при высокой зарплате будут соответствующие налоги, которые наполнят как минимум местные бюджеты Киева и Харькова. Нельзя трогать такие важные для страны предприятия, как КБ "Антонов", "Южмаш", "Турбоатом"… Если уж совсем дела плохи, лучше сдайте в аренду здания Кабмина и Верховной Рады, пользы будет больше", - добавил премьер-министр Оппозиционного правительства.

Говоря о сельском хозяйстве, Колесников отметил, что радует выходит экспорта зерна на новые рынки.

"Однако нельзя забывать, что, продавая зерно, а не изделия из него, мы становимся сырьевым придатком уже не только Запада, но и Востока. Если говорить о мясе, то украинцы потребляют его (всех видов, включая птицу) вдвое меньше, чем другие жители Европы. Только рост доходов населения даст возможность нашей стране преодолеть этот разрыв, удвоить производство мясопродуктов для внутреннего рынка", - подчеркнул сопредседатель "Оппоблока".

Он также отметил печальное состояние в сфере услуг.

"Железнодорожный транзит потерян, автомобильный тоже, а, значит, и морской. Дошло до того, что никто через Украину ездить не хочет, опасаясь конфликтов с "активистами", которые спонсируются маргинальными партиями — то есть откровенными бандитами. Кроме того, ужасное состояние наших дорог. Чтобы конкурировать хотя бы с Беларусью, дороги надо кардинально улучшать. И не полумерами, когда говорят: а мы вот дали на дороги 40 миллиардов гривен! Это 1,5 миллиарда долларов. Этого хватит только на латание дырок. Если строить так, как на Западе, надо вкладывать 5—6 миллионов долларов или евро в 1 километр строящейся дороги. Зато потом 30 лет — только эксплуатация. А мы каждый год вкладываем 5—6 миллионов гривен в этот километр, а дорог все равно нет. Скупой платит дважды", - констатировал премьер-министр Оппозиционного правительства.

"Если же говорить о внешних рынках для наших производителей, то торговые правила, установленные ассоциацией с ЕС, просто душат наш экспорт. Ничего готового вы на европейские рынки не продадите, ни говядину, ни свинину, ни птицу… Установленные на год квоты поставок в ЕС ведущие украинские компании выбирают буквально за первую половину января", - резюмировал Колесников.