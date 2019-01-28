Эксперты оценивают потери Украины от недополученных налогов примерно в $ 40-50 млрд в год. Треть ВВП страны, колоссальный ресурс, который должен работать на развитие нашей экономики. Помним, что новая программа с МВФ - $ 4 млрд на 14 месяцев. Долги плюс другие обязательства перед кредиторами и партнерами.
Это к тому, зачем мы должны уже сейчас делать налоговую реформу.
Работать с МВФ нужно, новая программа сняла системные риски для национальной экономики. А значит есть коридор возможностей сделать все правильно.
Хорошая новость в том, что изменения все-таки происходят. В последующие несколько лет начнут работать новые законы, направленные на борьбу с размыванием налоговой базы и уклонением от уплаты налогов. В феврале вступает в силу Закон "О валюте и валютных операциях". Шаг навстречу созданию единого рынка капитала. Внедрение стандартов BEPS, очевидно, потребует времени, однако в полной мере они должны заработать уже через 2 года.
Далее. Необходимо работать над проблемой рисков и угроз двойного налогообложения - инвесторы смотрят на это если не в первую, то во вторую очередь. Но это реальный фактор влияния на решение приходить в Украину или подождать лучших, то есть цивилизованных условий для бизнеса в нашей стране. Так же и предпринимателям, бизнесу нужно готовиться, перестраиваться под новые условия.
Нулевое декларирование. Я неоднократно говорил об этом и буду делать это дальше. По разным оценкам у граждан аккумулированы от $ 60-100 млрд, которые не работают на экономику Украины, или вообще приносят прибыль в других странах. Нужно дать возможность гражданам легализовать свои средства, оплатить фиксированный размер налога, а дальше инвестировать - в себя и собственный бизнес, в развитие и будущее.
Убежден, у нас есть все возможности, чтобы экономика Украины за 3-5 лет продемонстрировала значительный рост.
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