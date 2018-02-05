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"Где деньги, Зин?" Слава Рабинович рассказал, как Путину аукнулся "Крымнаш"

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Резервный фонд России, который прекратил свое существование, еще до нападения на Украину составлял $90 млрд.

Об этом на своей странице в Facebook написал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"1 февраля 2018 года Резервный фонд РФ официально прекратил свое существование. Всего 4 года назад, до аннексии Крыма и военного нападения на Украину, он составлял $90 млрд", - отметил Рабинович.

По его мнению, в России начинается ад.

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"Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится. Все мои прогнозы сбываются… #НовостиМордора #БольшеАда #ПутинЖги!" - добавил финансист.

"Где деньги, Зин?" Денег нет. Вы держитесь здесь, здоровья и хорошего настроения! Деньги ищите в карманах Путина и членов его ОПГ!" - резюмировал блогер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Слава Рабинович рассказал, как ЕС и Украина финансируют страну-агрессора.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Слава РабиновичВладимир Путин
Место
Россия
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