Что в Украине лучше, чем в ЕС: появился важный сигнал для Европы

В Европейском Союзе – хорошие времена. ВВП увеличивается, в то время как цены в странах с развитой экономикой практически не меняются. Постепенно возрождается кредитование в банках. В целом, как говорится в отчете МВФ, Европа продолжает активно расти. Однако, если в ближайшее время ничего не менять, ситуация может кардинально испортиться, уверены ведущие экономисты. Заработные платы в ЕС растут крайне медленно, безработица остается на высоком уровне. К тому же ситуацию усложняет демографический кризис.

Для Восточной Европы, в том числе и для Украины, эксперты прогнозируют более высокий рост. Кроме того, согласно предположениям аналитиков Всемирного экономического форума, в ближайшие годы будет дорожать сырье. А вместе с ними и экспортные выручки Украины.

OBOZREVATEL изучил отчет МВФ "Управление подъемом в неопределенные сроки", доклад ВЭФ и выяснил, что в украинской экономике лучше, чем в ЕС.

В чем Украина лучше ЕС

Зарплаты растут быстрее. В Украине за прошедший год средняя зарплата в долларах выросла примерно на 30%, а в гривнях – почти на 25%. Если от этой суммы отнять инфляцию, то рост составит около 12,5%. В то же время в Польше номинальный рост заработной платы за год составил около 3%.

Польская средняя зарплата с 2014 года выросла примерно на 18%. Этот показатель считается одним из самых высоких в странах ЕС. В то же время в Украине за аналогичный период заработная плата выросла почти в два раза.

"Инфляция и рост заработной платы по-прежнему сдерживаются в большинстве стран с развитой экономикой и, по прогнозам, будут расти постепенно, учитывая слабость рынков труда", - говорится в отчете МВФ. Кроме того, во многих странах ЕС, например, в Италии, официальный уровень безработицы выше украинского.

Правда, стоит учитывать, что с другой стороны и рост цен в Европейском Союзе колеблется в пределах всего лишь нескольких процентах. В странах развивающимися рынками, в том числе Украине, быстрый рост доходов отчасти объясняется и высокой инфляцией. Однако, последнее время, даже за вычетом инфляции, украинские зарплаты растут примерно на 12% в год. Во многих странах ЕС этот показатель может находится на уровне 1%.

Динамика ВВП. Экономика Украины в прошлом году прибавила около 3,1%. В целом рост в Европе составил 2,8%, а в страх ЕС - 2,5%. И если для Украины такой рост недостаточный, то в Европейском Союзе динамика ВВП в 2,5% - один из лучших за последние 10 лет показателей. В перспективе, согласно прогнозам МВФ и Кабмина, украинский ВВП может выйти на рост в 6% в год. В то время как в ЕС, согласно прогнозам, динамика будет постепенно возвращаться к уровню около 2% в год. Правда, здесь стоит учитывать, что с такими темпами роста Украине понадобятся десятилетия, чтобы догнать страны-ЕС, даже если те совсем перестанут расти.

Образованная и дешевая рабочая сила. Уровень заработных плат в Европейском Союзе на порядок выше украинских. При этом в рейтингах по уровню образованию, подготовленности технических кадров Украина занимает лидирующие позиции. Открывать свое производство в ЕС дорого, а вот создать предприятие в Украине, а после экспортировать товары в том числе в страны ЕС, - выгодно. Относительно дешевая и образованная рабочая сила – одно из главных конкурентных преимуществ Украины.

Правда, сейчас, как говорится в отчете МВФ, наблюдается значительная миграция в Польшу. Украинцы вместо того, чтобы работать на собственную экономику, уезжают в соседнее государство ради более высоких заработных плат.

Быстро заработать на депозитах. В Украине одни из самых дорогих в Европе кредиты, но и ставки по депозитам в десятки раз выше, чем в ЕС. В некоторых странах Европейского Союза установлены отрицательные депозитные ставки. То есть за размещение средств в банках приходится платить. В Украине же на этом можно заработать около 15-16% годовых. Этот заработок не просто полностью покроет инфляцию, но и позволит приумножить свои сбережения.

Что ждет ЕС: важный сигнал от МВФ

Несмотря на хорошие время, Европейском Союзу необходимо проводить структурные реформы, уверены в МВФ. Если в Центральной и Восточной Европе экономика быстро развивается, а заработная плата динамично растет, в развитых странах ЕС наблюдается фактически стагнация.

"В Европе продолжается высокий рост, но последние показатели свидетельствуют о некотором замедлении динамики. Среднесрочные экономические перспективы являются менее радужными, поэтому директивные органы должны воспользоваться данным моментом, чтобы снизить дефициты и долг и продвинуться вперед в проведении реформ для повышения продуктивности экономики", - пишет в отчете директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

Базовый прогноз для ЕС – благоприятный. Экономика будет медленно расти, а вот для значительного повышения заработных плат понадобится более длительное время. Однако ведущие экономисты называют и целый ряд рисков: устойчивое снижение цен на акции на фондовом рынке может привести к более низкому росту и инфляции. Низкие ставки Центральных банков (они находятся на уровне 0%, в Украине – 17%) сдерживают политику финансовых учреждений, отмечают в МВФ.

"За пределами ближайших нескольких лет экономический рост в Европе не будет значительно ускоряться. Именно поэтому МВФ рекомендует проводить реформы, чтобы сделать экономику более продуктивной, в том числе при помощи масштабных реформ рынков труда", - говорится в отчете.