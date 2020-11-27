Больше денег генпрокурору, меньше – на пенсии и учителям: чем отличился новый законопроект о бюджете-2021
В проекте госбюджета Украины на 2021 год ко второму чтению урезали финансирование Минобразования на 4 млрд грн, Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн и увеличили на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора.
OBOZREVATEL разобрался, что еще изменило правительство в документе ко второму чтению после консультаций с МВФ.
Отмечается, что в новом проекте бюджета увеличили прожиточный минимум для определения должностного оклада для прокуроров до 1600 грн (+600 грн). Это привело к увеличению расходов на прокуратуру на 2 млрд гривен. Ранее вокруг этого вопроса разгорелся скандал. Генпрокурор Ирина Венедиктова просила не снижать прожиточный минимум для прокуроров, иначе это поставит под вопрос функционирование Офиса генпрокурора.
Предлагается увеличить расходы:
Министерства внутренних дел – на 797,4 млн грн,
Госпотребслужбы – на 538,1 млн грн,
Министерства иностранных дел – на 498,2 млн грн,
Министерства здравоохранения – на 3,946 млрд грн,
Министерства энергетики – на 350 млн грн,
Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 млн грн,
Министерства инфраструктуры – на 2,405 млн грн,
Министерства молодежи и спорта – на 427,3 млн грн,
Министерства культуры и информационной политики – на 1,146 млрд грн
Государственного космического агентства – на 549,5 млн грн.
Предлагают сократить расходы:
Государственного управления делами – на 130 млн грн,
на государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов – на 1,129 млрд грн,
Министерства образования и науки – 4,097 млрд грн,
Пенсионного фонда – на 8,5 млрд грн,
Государственный фонд регионального развития – на 4,86 млрд грн.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль огласил, что показатели доходов и расходов проекта бюджета изменили:
Доходы – 1,92 трлн грн (было 1,071 трлн);
Расходы – 1,328 трлн грн (было 1,350 трлн);
Дефицит сектора общего государственного управления по отношению к ВВП – 5,24% (было 5,8%);
Дефицит государственного бюджета – 5,5% (было 6%).
Добавим, в бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.
Также сместили сроки увеличения минимальной зарплаты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 ноября Украина согласовала с Международным валютным фондом финансовые показатели проекта государственного бюджета на 2021 год.
Кабинет министров Украины в тот же день утвердил ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2021 год.
За документ проголосовали почти единогласно. Единственный, кто воздержался, – глава Минздрава Максим Степанов. СМИ заявили, что из бюджета вычеркнули повышение зарплат врачам, поэтому чиновник выступил против. Официально эту информацию пока не комментировали.