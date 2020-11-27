Больше денег генпрокурору, меньше – на пенсии и учителям: чем отличился новый законопроект о бюджете-2021

В проекте госбюджета Украины на 2021 год ко второму чтению урезали финансирование Минобразования на 4 млрд грн, Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн и увеличили на 2 млрд грн расходы на Офис генпрокурора.

OBOZREVATEL разобрался, что еще изменило правительство в документе ко второму чтению после консультаций с МВФ.

Отмечается, что в новом проекте бюджета увеличили прожиточный минимум для определения должностного оклада для прокуроров до 1600 грн (+600 грн). Это привело к увеличению расходов на прокуратуру на 2 млрд гривен. Ранее вокруг этого вопроса разгорелся скандал. Генпрокурор Ирина Венедиктова просила не снижать прожиточный минимум для прокуроров, иначе это поставит под вопрос функционирование Офиса генпрокурора.

Предлагается увеличить расходы:

Министерства внутренних дел – на 797,4 млн грн,

Госпотребслужбы – на 538,1 млн грн,

Министерства иностранных дел – на 498,2 млн грн,

Министерства здравоохранения – на 3,946 млрд грн,

Министерства энергетики – на 350 млн грн,

Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 млн грн,

Министерства инфраструктуры – на 2,405 млн грн,

Министерства молодежи и спорта – на 427,3 млн грн,

Министерства культуры и информационной политики – на 1,146 млрд грн

Государственного космического агентства – на 549,5 млн грн.

Предлагают сократить расходы:

Государственного управления делами – на 130 млн грн,

на государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов – на 1,129 млрд грн,

Министерства образования и науки – 4,097 млрд грн,

Пенсионного фонда – на 8,5 млрд грн,

Государственный фонд регионального развития – на 4,86 млрд грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль огласил, что показатели доходов и расходов проекта бюджета изменили:

Доходы – 1,92 трлн грн (было 1,071 трлн);

Расходы – 1,328 трлн грн (было 1,350 трлн);

Дефицит сектора общего государственного управления по отношению к ВВП – 5,24% (было 5,8%);

Дефицит государственного бюджета – 5,5% (было 6%).

Добавим, в бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

Также сместили сроки увеличения минимальной зарплаты.

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