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13 ноября • обновлено в 15:08
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"Битва за Сталинград начинается": "Слуга народа" засветила инструкции по голосованию за землю

4.2т
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Народный депутат от "Слуги народа" Павел Павлиш засветил переписку в рабочем чате фракции под названием "Зе!Депутат" касательно голосования за запуск рынка земли в Украине.

В частности, глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать, сообщает "Страна".

"Битва за Сталинград начинается. Прошу всех в зал. Каждый голос, каждый важен. Сейчас продлим рабочий день и будем сражаться. Следите за карточками – оппозиция может вытягивать", – обратился Арахамия к народным депутатам в мессенджере WhatsApp.

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"Нас поддерживают снаружи если видят, что внутри все хорошо. Сядьте, пожалуйста, все на места и вставьте карточки. Записываемся на выступления. Передаем Потураеву (депутат "Слуги народа". – Ред.), Милованову (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. – Ред.)", – резюмировал он.

Глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать

Глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать

"Страна"

Глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать

Глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Раде не голосовали за нашумевший законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа"

  • 13 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине умерли 1,5 миллиона владельцев паев, так и не дождавшись права на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

  • В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что теневой оборот земли не дает стране развиваться.

  • Аналогичной позиции придерживается и председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

  • В случае снятия моратория на продажу земли в Украине и открытия рынка гектар будет стоить 2200 долларов (22$/сотка).

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Место
Украина
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Это шо , нацикам очередной котёл приготовили?
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