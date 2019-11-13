"Битва за Сталинград начинается": "Слуга народа" засветила инструкции по голосованию за землю

Народный депутат от "Слуги народа" Павел Павлиш засветил переписку в рабочем чате фракции под названием "Зе!Депутат" касательно голосования за запуск рынка земли в Украине.

В частности, глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать, сообщает "Страна".

"Битва за Сталинград начинается. Прошу всех в зал. Каждый голос, каждый важен. Сейчас продлим рабочий день и будем сражаться. Следите за карточками – оппозиция может вытягивать", – обратился Арахамия к народным депутатам в мессенджере WhatsApp.

"Нас поддерживают снаружи если видят, что внутри все хорошо. Сядьте, пожалуйста, все на места и вставьте карточки. Записываемся на выступления. Передаем Потураеву (депутат "Слуги народа". – Ред.), Милованову (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. – Ред.)", – резюмировал он.

Глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать "Страна"

Глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!