"Битва за Сталинград начинается": "Слуга народа" засветила инструкции по голосованию за землю

Народный депутат от "Слуги народа" Павел Павлиш засветил переписку в рабочем чате фракции под названием "Зе!Депутат" касательно голосования за запуск рынка земли в Украине.
В частности, глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать, сообщает "Страна".
"Битва за Сталинград начинается. Прошу всех в зал. Каждый голос, каждый важен. Сейчас продлим рабочий день и будем сражаться. Следите за карточками – оппозиция может вытягивать", – обратился Арахамия к народным депутатам в мессенджере WhatsApp.
"Нас поддерживают снаружи если видят, что внутри все хорошо. Сядьте, пожалуйста, все на места и вставьте карточки. Записываемся на выступления. Передаем Потураеву (депутат "Слуги народа". – Ред.), Милованову (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. – Ред.)", – резюмировал он.
Глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать
"Страна"
Глава фракции Давид Арахамия разослал парламентариям инструкции, как себя вести и что делать
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Раде не голосовали за нашумевший законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа"
13 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине умерли 1,5 миллиона владельцев паев, так и не дождавшись права на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отметил, что теневой оборот земли не дает стране развиваться.
Аналогичной позиции придерживается и председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.
В случае снятия моратория на продажу земли в Украине и открытия рынка гектар будет стоить 2200 долларов (22$/сотка).
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