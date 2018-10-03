Биткоину предрекли падение: названа причина

Курс Bitcoin может опуститься до отметки $6600, несмотря на запуск нового средства международных расчетов – венесуэльской криптовалюты el petro.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обещал, что el petro станет средством для товарообмена и покупки, а также конвертируемой валютой для всего мира, однако участники рынка пока сомневаются в использовании данной криптовалюты в международных расчетах, сообщают аналитики ГК FOREX СLUB.

Неясными остаются и вопросы обеспечения: какие услуги будут оплачиваться новой криптовалютой, какие ограничения будут на нее распространяться и как она будет оцениваться в отношении корзины других криптовалют.

За последние сутки курс Bitcoin снизился на 0,05% до $6627, Ethereum подешевел на 1,28% до $232, Litecoin потерял в цене 0,33% до $60,9. Общая капитализация рынка криптовалют достигла уровня $223 млрд.

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.