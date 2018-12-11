Биткоин ждет рекордное падение: аналитики спрогнозировали очередной обвал 

Биткоин 10 декабря подорожал на 2,22% до $3512 при капитализации $62,1 млрд. Уже в ближайшее время курс самой популярной валюты снова опустится уже до новой рекордно низкий отметки – $3400.

Об этом ОBOZREVATEL заявили аналитики Forex Club. "Позитивной новостью для рынка стало сообщение об открытии в Австралии компании Helio Lending – первой компании, которая предоставляет услуги криптовалютного кредитования. Кроме того, южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb запускает платформу голосования за листинг новых криптовалют. Однако на фоне общего пессимизма инвесторов рынок в ближайшей перспективе может снижаться", – прогнозируют эксперты.

Отметим, курс XRP укрепился на 1,96% до $0,306, его капитализация достигла $12,7 млрд. Litecoin подешевел на 1,99% до $24,6 с капитализацией $1,5 млрд. Общая капитализация рынка криптовалют выросла до $112,9 млрд.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $4,5 тыс. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще более $1,2 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.