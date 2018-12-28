МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Биткоин подешевел и обрушил рынок криптовалют

1.5тЧитать материал на украинском

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 28 декабря, упала на 3,5%, до 3665 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 4,4-10,5%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ripple снизился на 4,4%, до 0,35 доллара; Ethereum – на 5,7%, до 118,6 доллара; Bitcoin Саsh – на 10,5%, до 151,1 доллара; Stellar – на 4,7%, до 0,11 доллара.

Новости
"Фантастическая возможность": на Западе рассказали, что ждет рынок криптовалют

В итоге капитализация биткоина упала до 63,9 млрд долларов, Ripple – до 14,3 млрд долларов, Ethereum – до 12,3 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 2,6 млрд долларов, а Stellar – до 2,1 млрд долларов.

Курс биткоина

Курс биткоина

CoinMarketCap

Напомним, что бывший экономист Международного валютного фонда Марк Доу закрыл свою короткую позицию по биткоину, открытую год назад, когда криптовалюта достигла исторического максимума в 20 тысяч долларов. Тогда он отмечал, что криптовалюта будет непрерывно дешеветь из-за высокой волатильности и других проблем.

Эксперт отметил, что уже два раза извлекал прибыль из своей короткой позиции, но сейчас решил закрыть ее окончательно. Он не уточнил, связано ли это с ожиданием нового роста стоимости криптовалюты.

Биткоин подешевел и обрушил рынок криптовалют

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в 4,5 тысячи долларов. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 1 тысячи долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Место
Украина
Тег
криптовалюта
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги