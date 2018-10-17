Биржа заблокирована, а биткоины не могут вывести: курс криптовалют падает

На бирже Poloniex 17 октября клиенты не смогли вывести биткоины. Его цена снизилась с $6600 до $6510.

Как сообщает издание РБК, проблемы возникли в ночь на 17 октября, команда разработчиков пообещала исправить проблему в ближайшие несколько часов, однако сделать это не удалось.

За сутки курс первой криптовалюты опустился на 1%, за это время Ethereum подешевел на 1,5%, токен XRP подорожал на 2%. Общая капитализация рынка снизилась на $2 млрд, до $209 миллиардов.

Общая капитализация рынка снизилась на $2 млрд, до $209 миллиардов. Вместе с тем, хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что бразильский футболист Роналдиньо запустил свою собственную криптовалюту под названием RS coin. На первоначальном этапе планируется разместить 140 млн цифровых монет.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.