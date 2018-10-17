МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Биржа заблокирована, а биткоины не могут вывести: курс криптовалют падает

53.2тЧитать материал на украинском

На бирже Poloniex 17 октября клиенты не смогли вывести биткоины. Его цена снизилась с $6600 до $6510.

Как сообщает издание РБК, проблемы возникли в ночь на 17 октября, команда разработчиков пообещала исправить проблему в ближайшие несколько часов, однако сделать это не удалось.

За сутки курс первой криптовалюты опустился на 1%, за это время Ethereum подешевел на 1,5%, токен XRP подорожал на 2%. Общая капитализация рынка снизилась на $2 млрд, до $209 миллиардов.

Новости
Биткоин могут уничтожить: появилось пугающее предостережение о криптовалютах

Общая капитализация рынка снизилась на $2 млрд, до $209 миллиардов. Вместе с тем, хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что бразильский футболист Роналдиньо запустил свою собственную криптовалюту под названием RS coin. На первоначальном этапе планируется разместить 140 млн цифровых монет.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Объекты
биткоинкурс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
10
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги