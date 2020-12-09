'Банк Путина' зарабатывает миллиарды на россиянах: журналисты раскрыли схему

Банк "Россия" зарабатывает на россиянах до 2 млрд рублей (770 млн гривен) в год за счет большой комиссии, которую финучреждение берет за свои услуги.

Главный акционер "России" Юрий Ковальчук – близкий друг российского президента Владимира Путина и второй по важности человек в стране. Акции банка дают и отнимают в зависимости от расположения Путина. Об этом сообщает "Проект".

Около 150 организаций собирают платежи за жилищно-коммунальные услуги через банк Ковальчука. Жители крупных регионов вынуждены платить за свет, воду и газ с комиссией от 0,3% до 2,5%. Это выше среднего показателя по стране, который составляет 0,4%.

По данным издания, многие расчетные центры, которые сотрудничают с "Россией", входят в госкорпорацию "Интер РАО". Ее возглавляет Борис Ковальчук – сын Юрия Ковальчука.

Например, "МосОблЕИРЦ", собирающий платежи со многих жителей Подмосковья через "Россию", принадлежит на 50,1% "Интер РАО", а на 24,8% самому банку "Россия".

Теперь "Россия" намерена приватизировать петербургское госпредприятие ВЦКП "Жилищное хозяйство", которое является одним из крупнейших в России сборщиков коммунальных платежей.

Как сообщал OBOZREVATEL, близкий к Путину российский олигарх Аркадий Ротенберг, который является владельцем компаний-строителей Крымского моста, не может пользоваться яхтой за 60 миллионов долларов в Европе из-за санкций.