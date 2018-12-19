''Неподъемные суммы'': в пенсионной реформе Украины нашли серьезную проблему

Все законопроекты о накопительной пенсии, поданные в Верховную Раду на сегодняшний день, содержат в себе серьезный недостаток. Они предполагают, что откладывать деньги украинцы будут только из собственного кармана.

Об этом ObozTV рассказала эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова. Она подчеркнула – это существенное препятствие запуску второго уровня пенсионной реформы.

"Законопроект, который подавало еще правительство Яценюка. И законопроект, который подавало правительство Гройсмана. Плюс депутатский законопроект №6677. Все они содержат норму о 2-7% собственной зарплаты, которые человек принудительно должен накапливать в частном финансовом секторе", – пояснила Третьякова.

При этом, напомнила она, есть и предложение национальной комиссии по ценным бумагам фондового рынка поднять эту цифру до 15%. Для многих украинцев это просто неподъемная сумма.

"Поэтому разговор идет о том, чтобы мы внедрили что-то на манер британской системы, которую в свое время создала еще Маргарет Тетчер. Когда человек накапливает 1%, а работодатель должен докладывать туда такой же 1%. Если же человек накапливает 3%, то и работодатель должен добавлять туда 3%. Из кармана предприятия", – предложила эксперт.

Третьякова добавила, что можно проработать и пример Армении или Прибалтики. В этом случае государство какое-то время тоже добавляет что-то в пенсионные накопления.

Как сообщал OBOZREVATEL, под конец года украинцам выплатят сразу две пенсии. Кабинет министров планирует обязать к этому Пенсионный фонд, чтобы избежать возможных задержек с выплатой пенсии в январе.

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