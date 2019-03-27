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Вспомнить СССР: России грозит масштабный дефицит и рост цен 

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В России 2019-й может запомниться не только повышением НДС, пенсионного возраста и подорожанием коммуналки, но и дефицитом на целый ряд продуктов и товаров. Дело в том, что власти РФ уже с этого года приняли решения ввести целый ряд ограничений и дополнительных правил.

В результате ассоциации производителей друг за другом начали выступать с заявлениями: в дефиците может оказаться рыба, молочная продукция, импортный алкоголь, детское питание и даже духи.

OBOZREVATEL разобрался, почему и в чем России грозит дефицит в 2019-м.

Ритейлеры бьют тревогу: россиян ждет дефицит

Несколько недель назад министр сельского хозяйства России "обрадовал" производителей молока. Вскоре им придется сертифицировать готовую продукцию в системе "Меркурий" (электронная система, которая помогает отслеживать грузы). Якобы, это спасет россиян от фальсификата.

С одной стороны идея, казалось бы, правильная, но с другой – приведет к перебоям в поставках молочки. Ассоциация компаний розничной торговли России (в нее входят крупнейшие сети супермаркетов) заявила, что летом ожидаются перебои и в какой-то момент с прилавков могут пропасть молоко, сметана, масло и творог.

Помимо самой регистрации в "Меркурии" придется собирать большое количество сопроводительных документов. Без них доставить продукты не получится, поэтому часть товара будет ожидать оформления.

Вспомнить СССР: России грозит масштабный дефицит и рост цен 

pixabay

В открытом письме Минэкономики представители Ассоциации заявили: "Меркурий" хорошо работает в цепочке "ферма-цех". А если учесть переработку и продажу, система окажется слишком дорогой. Мол, расходы вырастут на 25-30% , а вместе с тем увеличится и стоимость продукции.

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Но и на этом проблемы не заканчиваются. С 1 сентября такая же проблема может возникнуть и с рыбной продукцией. Российская Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка заявила о том, что новый технический регламент позволит конфисковать продукцию. Так, продавать пораженную паразитами рыбу запретят продавать. Но проблема в том, что непотрошеная или живая рыба зачастую поражена паразитами.

"Паразиты могут находиться и во внутренних органах, а также в мышцах рыбы, извлечь из которых микроорганизмы невозможно", — заявил вице-президент Ассоциации Александр Фомин.

Вспомнить СССР: России грозит масштабный дефицит и рост цен 

pixabay

Также российские чиновники порадовали и импортеров алкогольных напитков. Как сообщил "Коммерсантъ", учет алкоголя будет происходить помарочно (не на партию, а на каждую бутылку). Печать новых марок началась позже, чем вступило в действие новое правило.

Отдельные компании уже заявляют о вынужденном сокращении объемов поставок алкоголя до 30 процентов. При этом, по словам инсайдеров индустрии, отмечает издание, дефицит зарубежного спиртного в магазинах может начать ощущаться только с марта 2019-го.

"Помимо прямых финансовых потерь, ситуация серьезно осложняет саму деятельность компаний: нарушение цикличности поставок влечет за собой невыполнение контрактов с сетями, осложняет отношения с поставщиками, а также в будущем, когда марка начнет выдаваться, может привести к перезатариванию складов", — рассказал представитель одной из компаний-импортеров алкоголя.

Вспомнить СССР: России грозит масштабный дефицит и рост цен 

pixabay

Свои опасения высказала и Российская парфюмерно-косметическая организация. К 1 декабрю они также обязаны запустить маркировку, а для этого заводам придется потратить около 30 млн на покупку оборудования. Ну и замыкает список дефицитных продуктов – детское питание. Для них также ужесточили меры ветеринарного контроля за ввозом товаров в страну. Новые требования начнут действовать с 11 апреля. Это, как заявил целый ряд производителей, в первое время приведет к дефициту питания.

Реальные доходы падают, а цены растут

Расходы производителей вырастут не только в связи с введением дополнительного контроля и требований к маркировкам. Помимо этих пер россиян также ждет подорожание в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%. А этот налог заложен в конечной стоимости большинства товаров.

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В Счетной палате и без того бьют тревогу: реальные доходы россиян снижались, а за прошлый год если и выросли, то на десятые доли процента. Официальный прогноз по уровню инфляции составил 2,7%, а реальный уровень достиг 4,2%. При этом ВВП вместо планируемых 1,6% вырос всего на 1,5%.

Проблемы также признали и в профильном министерстве. Как заявили в Минэкономразвития РФ, из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб./$.

По словам аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, в 2019 году повышение НДС до 20% "разгонит инфляцию как минимум на 2 дополнительных процента, а может и больше".

Помимо экономических проблем, жителей страны-агрессора ждет еще и дефицит на базовые продукты питания.

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Тема
Цены на продукты
Место
Россия
Теги
Россияпродуктыцены
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Исаев Денис
Исаев Денис
"Официальный прогноз по уровню инфляции составил 2,7%, а реальный уровень достиг 4,2%. При этом ВВП вместо планируемых 1,6% вырос всего на 1,5%." - тот кто пишет подобные статьи в экономике туп как пробка. Рост ВВП считается уже с учётом инфляции. Я помню точно такое же нытьё про дефицит и резкое подорожание когда Платон внедряли.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Скажу как специалист. По системе "Меркурий". В России внедряются системы электронного контроля за цепочкой от производителя до прилавка . Так пару- тройку лет назад была введена Система ЕГАИС Которая позволяет отследить путь какждой конкретной бутылки спиртного или пива от производителя до покупателя. Был нанесен сильнейший удар по подпольным цехам разливающим пойло. Теперь предприниматель практически не может принять партию спиртного без электронной накладной.А её подделать практически невозможно. В прошлом году была введена похожая система ( тот самый "Меркурий") по мясным продуктам. сейчас его вводят по молочке. Причем здесь дефицит. Станет гораздо меньше фальсификата вот и все .
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это для животных...украинцы налетай ..это для вас.
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