Вспомнить СССР: России грозит масштабный дефицит и рост цен 

В России 2019-й может запомниться не только повышением НДС, пенсионного возраста и подорожанием коммуналки, но и дефицитом на целый ряд продуктов и товаров. Дело в том, что власти РФ уже с этого года приняли решения ввести целый ряд ограничений и дополнительных правил.

В результате ассоциации производителей друг за другом начали выступать с заявлениями: в дефиците может оказаться рыба, молочная продукция, импортный алкоголь, детское питание и даже духи.

OBOZREVATEL разобрался, почему и в чем России грозит дефицит в 2019-м.

Ритейлеры бьют тревогу: россиян ждет дефицит

Несколько недель назад министр сельского хозяйства России "обрадовал" производителей молока. Вскоре им придется сертифицировать готовую продукцию в системе "Меркурий" (электронная система, которая помогает отслеживать грузы). Якобы, это спасет россиян от фальсификата.

С одной стороны идея, казалось бы, правильная, но с другой – приведет к перебоям в поставках молочки. Ассоциация компаний розничной торговли России (в нее входят крупнейшие сети супермаркетов) заявила, что летом ожидаются перебои и в какой-то момент с прилавков могут пропасть молоко, сметана, масло и творог.

Помимо самой регистрации в "Меркурии" придется собирать большое количество сопроводительных документов. Без них доставить продукты не получится, поэтому часть товара будет ожидать оформления.

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В открытом письме Минэкономики представители Ассоциации заявили: "Меркурий" хорошо работает в цепочке "ферма-цех". А если учесть переработку и продажу, система окажется слишком дорогой. Мол, расходы вырастут на 25-30% , а вместе с тем увеличится и стоимость продукции.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. С 1 сентября такая же проблема может возникнуть и с рыбной продукцией. Российская Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка заявила о том, что новый технический регламент позволит конфисковать продукцию. Так, продавать пораженную паразитами рыбу запретят продавать. Но проблема в том, что непотрошеная или живая рыба зачастую поражена паразитами.

"Паразиты могут находиться и во внутренних органах, а также в мышцах рыбы, извлечь из которых микроорганизмы невозможно", — заявил вице-президент Ассоциации Александр Фомин.

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Также российские чиновники порадовали и импортеров алкогольных напитков. Как сообщил "Коммерсантъ", учет алкоголя будет происходить помарочно (не на партию, а на каждую бутылку). Печать новых марок началась позже, чем вступило в действие новое правило.

Отдельные компании уже заявляют о вынужденном сокращении объемов поставок алкоголя до 30 процентов. При этом, по словам инсайдеров индустрии, отмечает издание, дефицит зарубежного спиртного в магазинах может начать ощущаться только с марта 2019-го.

"Помимо прямых финансовых потерь, ситуация серьезно осложняет саму деятельность компаний: нарушение цикличности поставок влечет за собой невыполнение контрактов с сетями, осложняет отношения с поставщиками, а также в будущем, когда марка начнет выдаваться, может привести к перезатариванию складов", — рассказал представитель одной из компаний-импортеров алкоголя.

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Свои опасения высказала и Российская парфюмерно-косметическая организация. К 1 декабрю они также обязаны запустить маркировку, а для этого заводам придется потратить около 30 млн на покупку оборудования. Ну и замыкает список дефицитных продуктов – детское питание. Для них также ужесточили меры ветеринарного контроля за ввозом товаров в страну. Новые требования начнут действовать с 11 апреля. Это, как заявил целый ряд производителей, в первое время приведет к дефициту питания.

Реальные доходы падают, а цены растут

Расходы производителей вырастут не только в связи с введением дополнительного контроля и требований к маркировкам. Помимо этих пер россиян также ждет подорожание в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%. А этот налог заложен в конечной стоимости большинства товаров.

В Счетной палате и без того бьют тревогу: реальные доходы россиян снижались, а за прошлый год если и выросли, то на десятые доли процента. Официальный прогноз по уровню инфляции составил 2,7%, а реальный уровень достиг 4,2%. При этом ВВП вместо планируемых 1,6% вырос всего на 1,5%.

Проблемы также признали и в профильном министерстве. Как заявили в Минэкономразвития РФ, из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб./$.

По словам аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, в 2019 году повышение НДС до 20% "разгонит инфляцию как минимум на 2 дополнительных процента, а может и больше".

Помимо экономических проблем, жителей страны-агрессора ждет еще и дефицит на базовые продукты питания.

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