В Украине значительно упадет курс доллара: прогноз аналитика 

В Украине курс доллара до 10 марта может опуститься до 26,6 грн/$ (по состоянию на 5 марта – 26,82 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На начавшейся неделе мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках – около 26,6/26,8 грн", – прогнозирует эксперт.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 27,02 грн до 26,86 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,900/26,930 до 26,810/26,835 (-0,3%/-0,4%).

"Доллар достаточно устойчиво снижается к гривне с середины февраля, и эта динамика будет, по всей видимости, продолжена. Основной фактор предложения валюты – продажи населения. Как правило, продажа валюты "физиками" увеличивается накануне праздников, и этот же самый эффект мы будем наблюдать перед 8 марта", – поясняет аналитик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, курс гривни к доллару в марте будет колебаться в диапазоне 26,75-27,75 грн/$.

В 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. В то же время в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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