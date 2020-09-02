В Украине подорожал доллар, а евро достиг новой отметки

В Украине одновременно подорожали доллар и евро.
Официальный курс доллара в среду, 2 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,60 грн. А евро преодолел отметку в 33 грн – курс составил 33,07 грн (+17 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,60 грн
1 евро – 33,07 грн.
Официальный курс валют НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,43 грн/$ (+3 коп.)
Продажа – 27,72 грн/$ (+4 коп.)
Курс доллара в банках kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,50 грн/€ (+12 коп.)
Продажа – 33,13 грн/€ (+19 коп.)
Курс евро в банках kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,55 грн/$
Продажа – 27,65 грн/$
Курс доллара в обменниках kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,80 грн/€
Продажа – 32,93 грн/€
Курс евро в обменниках kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,58 грн/$
Продажа – 27,62 грн/$
Курс доллара на черном рынке Минфин
Евро:
Покупка – 32,70 грн/€
Продажа – 32,80 грн/€
Курс евро на черном рынке Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара 1 сентября, по данным НБУ, вырос на 8 копеек – до 27,56 грн. На других сегментах валютного рынка стоимость валюты не изменилась.
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