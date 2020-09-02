В Украине подорожал доллар, а евро достиг новой отметки

В Украине одновременно подорожали доллар и евро.

Официальный курс доллара в среду, 2 сентября, вырос на 4 копейки и установился на уровне 27,60 грн. А евро преодолел отметку в 33 грн – курс составил 33,07 грн (+17 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 2 сентября

1 доллар США – 27,60 грн

1 евро – 33,07 грн.

Официальный курс валют НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,43 грн/$ (+3 коп.)

Продажа – 27,72 грн/$ (+4 коп.)

Курс доллара в банках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,50 грн/€ (+12 коп.)

Продажа – 33,13 грн/€ (+19 коп.)

Курс евро в банках kurs.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,55 грн/$

Продажа – 27,65 грн/$

Курс доллара в обменниках kurs.com.ua

Евро:

Покупка – 32,80 грн/€

Продажа – 32,93 грн/€

Курс евро в обменниках kurs.com.ua

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,58 грн/$

Продажа – 27,62 грн/$

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 32,70 грн/€

Продажа – 32,80 грн/€

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара 1 сентября, по данным НБУ, вырос на 8 копеек – до 27,56 грн. На других сегментах валютного рынка стоимость валюты не изменилась.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал