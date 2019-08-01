США впервые за 10 лет снизили учетную ставку: как это повлияет на Украину

Федеральная резервная система США впервые с декабря 2008 года пошла на смягчение денежно-кредитной политики и снизила учетную ставку на 0,25 процентного пункта.

С 1 августа ставка федеральных фондов, регулирующая стоимость долларовых кредитов по всему миру, будет установлена в диапазоне 2-2,25% годовых. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Единственная причина снижения ставки - последствия событий в мире для будущего экономики. "ФРС недвусмысленно намекает на угрозы, исходящие от торговых войн, из-за которых оборот мировой торговли сжался рекордно с 2009 года, экономика Евросоюза застряла в стагнации, экономика Китая замедлилась до минимума за 27 лет, а ряд стран, включая Южную Корею и Бразилию, скатились в рецессию", - передает "Экономическая правда".

Что касается Украины, то снижение учетной ставки в США должно пойти нам на пользу. Об этом сказано в материале UBR. Выгода состоит в том, что оплата процентов при рефинансировании государственных долгов теперь будет обходиться дешевле.

Доллар

"В 2019 году новые долги были очень дорогостоящими — до 9,75% годовых. То есть на два процента больше, чем предыдущие размещения еврооблигаций Украины. Потому любое снижение долларового ресурса в мире — большая удача для нашего правительства. Оно сможет сэкономить на процентной ставке. На более дешевые кредиты смогут рассчитывать и украинские корпорации, которые выплачивают или договариваются о своих долгах с кредиторами", - сообщает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 18 июля правление Национального банка Украины снизило учетную ставку на полпроцента — с 17,5% до 17% годовых. В регуляторе считают, что в 2019-2021 годах экономика Украины будет расти на 3-4%, Также ожидается, что Украина и дальше будет сотрудничать с МВФ.

А министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за то, что он не делает достаточно усилий для сдерживания укрепления курса гривни.

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