Украине в 2020-м снова придется брать в долг, валюты не хватает, – министр финансов

Украине в 2020-м придется брать новые кредиты, без них справиться с погашением и обслуживанием уже взятых долгов не получится.

Об этом в интервью ZN заявил министр финансов Сергей Марченко. На вопрос о том, есть ли потребность в новых заимствованиях в этом году, он напомнил: в сентябре предстоит пиковый платеж по кредитам – $2,2 млрд. На фоне роста дефицита, Украине придется брать новые долги.

"Есть потребность. Мы увеличили дефицит на 300 млрд грн. В первом полугодии нам удалось получить транш МВФ, первый транш макрофинансовой помощи, и до конца года нам нужно позаимствовать довольно значительную сумму средств. Следующие наши пиковые платежи в сентябре – $2,2 млрд", – сказал министр.

Для этого Минфин пытался выйти на рынок внешних кредитов и продать украинские долговые бумаги. Но это произошло как раз накануне увольнение уже экс-главы НБУ Якова Смолия. Поэтому размещение облигаций отменили. Когда в следующий раз Минфин попытается взять кредит, не известно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине для выполнения всех своих финансовых обязательств в 2020 году нужны 644 млрд грн, 300 млрд смогут привлечь из бюджета, а еще 346 млрд грн придется найти.

При этом в НБУ уверены, что ни дефолт, ни проблемы с обслуживанием госдолга Украине не грозит. Один из возможных источников погашения задолженности – новые долги. К примеру, только кредит от МВФ может составить более $5,5 млрд, при этом его получение откроет возможность взять дешевые кредиты в других финансовых учреждениях.