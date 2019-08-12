Украина заработала на своем госдолге: Минфин озвучил сумму

Бюджет Украины за счет продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в 2019 году получил 166,6 млрд гривен, $3,2 млрд и 189 млн евро.

Об этом со ссылкой на сообщение от Минстества финансов Украины передают "Українські новини". В этом году иностранцы покупали наши долговые обязательства очень активно.

"В январе-июле Минфин разместил ОВГЗ на 166,649 млрд гривен, что на 338,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ОВГЗ в иностранной валюте размещены на $3 220 млн (+84,1% по сравнению с 7 месяцами 2018 года) и 189 млн евро", – сказано в сообщении.

Средняя доходность ценных бумаг в гривне составила 18% годовых, в долларах – 6,3% годовых и в евро – 4,6% годовых.

Минфин привлек в бюджет значительные средства от размещения ОВГЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине за последние два года объем инвестиций физлиц в облигации внутреннего госдолга (ОВГЗ) вырос в 44 раза – с 0,15 до 6,6 млрд грн. Это произошло на фоне снижения ставок в банках и роста доходности облигаций госдолга.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

Ранее о предстоящем в июне выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Он отмечал, что "Нафтогаз" рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

При этом Национальный банк не видит рисков для валютного рынка в том, что иностранные инвесторы массово покупают облигации государственного долга Украины (ОВГЗ).

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