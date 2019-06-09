Украина может повторить судьбу Сингапура: экономист указал на возможность

Украина волне может позаимствовать у расположенного в Юго-Восточной Азии Сингапура концепцию страны-хаба и концепцию чартерных городов.

Об этом экономический аналитик Алексей Кущ (аналитический центр "Оптима") заявил в комментарии сайту "Сегодня" ."Сингапур – это страна-хаб, которая находится на пересечении финансовых, торговых, товарных потоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Украина в этом плане тоже обладает уникальными возможностями, потому что мы тоже находимся на таком цивилизационном стыке между Европой и Азией", – говорит эксперт.

По его мнению, Украина могла бы стать и элементом "Нового шелкового пути", который идет из Китая в рамках программы "Один пояс и один путь" .

"Мы могли бы стать газовым хабом для Центральной и Восточной Европы, потому что у нас уникальные возможности: и ГТС, и подземные хранилища газа. Мы могли бы стать и энергетическим хабом, транспортным хабом, морским и т.д. У нас для этого есть колоссальные потенциальные возможности, которые сейчас абсолютно не реализуются", – посетовал экономический аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод и запросила дополнительную информацию об экологическом влиянии от такой стройки

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