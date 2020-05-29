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30 мая • обновлено в 00:39
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Украина договорилась с МВФ: Шмыгаль озвучил суммы и сроки трех траншей

2.2т
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Украина получит от МВФ кредит по 18-месячной программе в размере 5 миллиардов долларов, первый транш ожидается уже в начале июня.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 29 мая.

Шмыгаль озвучил суммы и сроки кредитов от МВФ

Шмыгаль озвучил суммы и сроки кредитов от МВФ

"5 июня мы ожидаем подписания договора о получении первого транша. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма 5 млрд долларов и это кредит по программе stand-by по упрощенным условиям, которые позволят нам спокойно двигаться в преодолении последствий коронакризиса, которые уже есть", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, первый транш в 1,9 млрд долларов Украина должна получить 5-6 июня, осенью 1,6 млрд долларов, и еще 1,5 млрд долларов в следующем году.

Как писал OBOZREVATEL, Украина будет возвращать кредит МВФ под 2,6% годовых, в то же время средняя ставка составляет 2,5%. Накануне президент Владимир Зеленский также провел переговоры с главой МВФ, отчитавшись о результатах.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Свобода слова Савика Шустера транш МВФ
Персоны
Денис Шмыгаль Савик Шустер
Место
Украина
Тег
МВФ
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