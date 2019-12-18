Почти $700 млн! В США поддержали новый транш помощи Украине

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине финансовой помощи в размере 698 миллионов долларов.

Эта сумма будет направлена Киеву в 2020 году, сообщает в среду, 18 декабря, "Голос Америки". Отмечается, что финансирование на 2,3 миллиона долларов больше, чем Украина получила от США в 2019 году.

За денежную помощь пока проголосовали только в Палате представителей. Позже поддержку Украины должен рассмотреть еще и американский Сенат.

США выделят Украине $700 млн помощи

Конгрессвумен Марси Каптур отметила, что новая поддержка свидетельствует о "надежной и мощной поддержке Украины властями США".

"В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку", – сказано в заявление, которое появилось на странице конгрессвумен в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конгресс США согласовал оборонный бюджет-2020, в котором заложено выделение $300 млн военной помощи Украине.

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