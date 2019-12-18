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19 декабря • обновлено в 00:55
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/ Mакроэкономика

Почти $700 млн! В США поддержали новый транш помощи Украине

1.8т
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Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине финансовой помощи в размере 698 миллионов долларов.

Эта сумма будет направлена Киеву в 2020 году, сообщает в среду, 18 декабря, "Голос Америки". Отмечается, что финансирование на 2,3 миллиона долларов больше, чем Украина получила от США в 2019 году.

За денежную помощь пока проголосовали только в Палате представителей. Позже поддержку Украины должен рассмотреть еще и американский Сенат.

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Конгрессвумен Марси Каптур отметила, что новая поддержка свидетельствует о "надежной и мощной поддержке Украины властями США".

"В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку", – сказано в заявление, которое появилось на странице конгрессвумен в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конгресс США согласовал оборонный бюджет-2020, в котором заложено выделение $300 млн военной помощи Украине.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
США
Теги
макрофинансовая помощь Конгресс США
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
"Дай денег, дай денег, денег дай!" (с). И плевать на внуков и правнуков, которые всю жизнь пахать будут только на то, чтобы отдать ваши долги! Хоxлятская сущность...
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Под залог черноземов? Це перемога йатакщитаю!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Любимое занятие кaцaпoв это считать деньги в украинском кармане. И подыхать от зависти. Впрочем, от зависти кaцaпьe дохнет постоянно
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Levitsky Valery, ЗВР. Россия 530 млрд долларов ЗВР. Украина 20 млрд. долларов ДААХУЕТЬ зависть! гугли. бугагаг
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