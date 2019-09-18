Россия поглощает Беларусь: стало известно, когда появится общий рубль

Беларусь и Россия, создающие сейчас союзное государство, еще не скоро смогут ввести общий рубль.

Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает "Газета.ру".

Для создания единой валюты нужно пройти несколько важных этапов в экономике.

"Мы должны сблизиться в уровне экономического развития, выработать механизмы единого рынка, а потом только говорить о единой валюте", – пояснил Ермолович.

Государства введут единую валюту

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Первые шаги будут сделаны до 2021 года.

Президенты Беларуси и России в декабре 2019 года подпишут программу объединения в так называемое Союзное государство.

Россия получит возможность разрезать Украину пополам масштабным военным вторжением. Это произойдет в случае российской оккупации Беларуси и превращения её в часть Союзного государства.

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