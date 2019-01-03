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Помощь гривне и удар по коррупции: экономист поделился деталями нового валютного закона

1.8тЧитать материал на украинском

Новый украинский закон "О валюте" поможет стабилизировать курс гривни. Кроме того, вступив в силу с февраля 2019 года, он сбалансирует экономику Украины.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV рассказал экономический эксперт Евгений Невмержицкий. По его словам, ограничения, которые существовали в Украине до принятия нового валютного закона, противоречили действующему законодательству.

"И они наносили существенный ущерб экономике, потому что ограничивали свободные валютные операции. А валютные операции – это операции с западными партнерами. Ведь проблема Украины в том, что наша национальная валюта нестабильна. А свободная возможность конвертировать гривню в другие валюты только добавляет стабильности нашей собственной внутренней валюте", – заверил Невмержицкий.

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По мнению экономиста, принятие закона "О валюте" искусственно тормозилось предыдущей властью. Ведь после вступления документа в силу многочисленные коррупционные возможности для нелегального вывода капиталов за границу станут невозможны.

Помощь гривне и удар по коррупции: экономист поделился деталями нового валютного закона

"Этот закон был рычагом коррупционной модели нашего государства. А сейчас он приведет только к сбалансированности. То есть, принять закон мешали те силы, которые нарушали законодательство и пользовались возможностями нашей коррупционной модели чтобы нелегально выводить капиталы из Украины", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, валютой, пользующейся наибольшим доверием населения в Украине, стал доллар. 43% украинцев предпочли его для хранения своих сбережений. Гривня же заняла третье место, уступив еще и евро.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVКурс валютБурчук LIVE
Персона
Евгений Невмержицкий
Место
Украина
Теги
долларгривнякурс валютЭкономика УкраинызаконопроектЗаконодательство
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