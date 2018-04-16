Минулого тижня Фінляндія видала дозвіл на використання своєї економічної зони для будівництва "Північний потік-2" по якій пролягатиме 374 кілометри цього газопроводу.

Проект передбачає прокладку по дну Балтійського моря двох газових труб в коридорі шириною 20 метрів, неподалік від вже діючого "Північний потік -1".

Наслідки реалізації проекту для навколишнього середовища складно оцінити, але змоделювати можливо.

Отже, перед початком укладки газогону будуть проведенні роботи по знешкодженню більше ніж 80 бойових снарядів, які залишились на маршруті майбутнього пролягання з часів Другої світової війни. Наступним кроком стане пошук можливих археологічних пам`яток та захист вже прокладених по дну моря телекомунікаційних кабелів. Після чого будуть проведені будівельно-монтажні роботи по встановленню кам`яних опор на морському дні.

Все це викличе помутніння води, шум та різку зміну тиску. Найбільший екологічний збиток буде завдано тваринам (тюлені, риби та птахи), які проживають неподалік від місця будівництва.

Окрім того, на весь час проведення підготовчих та будівельних робіт буде створена охоронна зона, яка буде ускладнювати рух суден і роботу риболовецьких компаній.

Звісно Газпром зобов'язується щорічно відшкодувати (розмір компенсацій переглядатиметься кожні п’ять років) - 33,5 тисячі євро промисловим рибалкам втрати, які викликані будівельними роботами та наступною експлуатацією, але як російський монополіст відшкодує збитки нанесені природі ?

Якщо говорити про вартість будівництва нової труби, офіційні дані про 9 мільярдів євро - суттєво занижені, адже не відображають реальної вартості інфраструктури та масиву робіт по їх будівництву.

Перешкодою для фактичної реалізації проекту "Північний потік – 2" залишається позиція Данії, в разі позитивного рішення підготовчі роботи по прокладці газопроводу можуть розпочатися вже цієї весни, а введення в експлуатацію наприкінці 2019 року.