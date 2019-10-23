"Ответственность на оккупантах": Рева прояснил судьбу пенсий для ОРДЛО

Возобновление выплаты украинских пенсий в оккупированных районах Донбасса приведет к тому, что конфликт "будет продолжаться вечно".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя планы нынешнего Кабмина возобновить пенсионные выплаты в ОРДЛО.

Рева напомнил, что социальные выплаты в ОРДЛО предусмотрены пунктом 8 Минских соглашений.

"Пункт 1 предусматривает прекращение огня, разведение сторон, обмен заложниками, амнистия, проведение выборов, а потом возобновление выплат. Когда Украина ставила вопрос, что надо с 11 пункта начинать, с перекрытия границы, говорили – вы что, еще 10 пунктов впереди", – отметил он.

Как подчеркнул экс-глава Минсоцполитики, по закону Украины о реинтеграции Донбасса, ответственность за выплату пенсий на оккупированной территории несут оккупанты, "национализировавшие" украинскую собственность.

"До тех пор, пока это предприятие платило в бюджет Украины, в том числе в Пенсионный фонд, обязанность, по международному праву, лежала на Украине. С момента принятия закона, когда был установлен факт оккупации этих территорий, юридическая ответственность за выплату пенсий лежит на оккупантах. Конечно они все время пытались заставить Украину выплачивать пенсии на оккупированной территории. Но технических возможностей для выплат, пока там оккупация, нет", – заявил он.

Рева отметил, что для пенсионеров Донбасса "была введена система, чтобы они приезжали на подконтрольную Украине территорию, регистрировались как внутренне перемещенные лица, получали тут пенсии по упрощенному порядку, без пенсионного дела, и каждые 2 месяца проводилась верификация".

По его информации, сегодня порядка 600 тыс. людей, проживающих на оккупированной территории, получают украинские пенсии.

"На момент, когда начиналась оккупация, это был июль 2014 года, было 1 млн 175 тыс. Кто-то умер, кто-то выехал, а кто-то воюет против Украины", – уточнил он.

"Кроме того, боевики на территории, которую они контролируют, выплачивают помощь. Складывается ситуация, что некоторые люди, проживающие на оккупированных территориях, получают одну выплату там, другую в Украине. Если мы сейчас будем менять эту систему и платить всем, думаю, что конфликт будет продолжаться вечно. Он им выгоден… Если вы сделаете и узаконите двойные выплаты, вы тем самым продолжите эту войну", – подчеркнул экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук заявила о необходимости упростить получение пенсий жителями ОРДЛО, "чтобы люди не ездили и не стояли в очередях по 5-6 часов".

громким заявлением о пенсиях для Донбасса ранее отметилась министр по делам временно оккупированных территорий Оксана Коляда: "Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров, которые даже учитывая болезни не могут приехать на подконтрольные территории".

17 сентября глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила о необходимости выплачивать пенсии "всем, кто имеет на это право, независимо от места проживания".

экономист Виктор Скаршевский подсчитал, что за пять лет войны на Донбассе Украина задолжала около 2 млрд долларов выплат пенсионерам на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

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